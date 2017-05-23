Цель пикета - показать, что цивилизованный рынок авто в Украине возможен.

Возле Верховной Рады прошла акция "Мыкола Запорожец" - в поддержку цивилизованного рынка подержанных автомобилей. Цель пикета - показать, что цивилизованный рынок авто в Украине возможен, а доступный автомобиль для украинцев может стать реальностью, а не останется мечтой. Участники пикета хотели привлечь внимание депутатов к законопроектам №5561 и №5562. Эти документы дадут возможность украинцам покупать дешевые и безопасные иномарки. Они предусматривают замену экологических стандартов "Евро" для подержанных автомобилей на технический осмотр и снятие ограничений на применение действующих льготных ставок акцизного сбора.

Смотрите фото: Под Верховной Радой прошла акция "Депутат, не стань "экологическим бедствием!"

"Новое" авто с литовским номером. Украина превращается в общеевропейский автомобильный корзину.