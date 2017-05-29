"Укрзалізниця" опровергла собственный ответ на депутатский запрос о расходах в ОРДЛО

В компании утверждают, что все расчеты с сотрудниками осуществляются исключительно на подконтрольной правительству территории.

«Укрзалізниця» отправила в ОРДЛО 2 тысячи вагонов леса

Пресс-службав понедельник, 29 мая, распространила заявление с опровержением обнародованной народным депутатом от "Самопомочи" Викторией Войцицкой информации о финансировании компанией объектов на оккупированной территории.

"Информация в СМИ, что Укрзализныця потратила на поддержку своих структур на оккупированных территориях в 2016 году более 680 млн грн - необъективная. Из ответа предприятия народному депутату Украины сделаны субъективные выводы", – подчеркнули в ПАО.

В компании утверждают, что ее действия по погашению задолженности по зарплате перед сотрудниками "Донецкой железной дороги" были согласованы с Министерством инфраструктуры Украины, СБУ, Министерством по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины.

"Зарплата выплачивалась работникам, которые оформили трудовые отношения с региональным филиалом, в том числе и путем перевода с ГП "Донецкая железная дорога". Аппарат управления регионального филиала расположен в городе Лиман, на подконтрольной украинской власти территории. Финансовые операции осуществлялись на подконтрольной украинской власти территории, в том числе через банки, которые работают здесь. Никаких финансовых отношений с так называемыми "ДНР" или "ЛНР" региональный филиал "Донецкая железная дорога" не имеет", – сказано в заявлении.

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Народный депутат Виктория Войцицкая опубликовала в ZN.UA материал, написанный на основании ответа ПАО "Укрзалізниця" на ее депутатский запрос о работе на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей. Согласно предоставленным документам, в 2016 "Укрзалізниця" потратила в ОРДЛО 681 миллион 238 тысяч гривень.

Согласно выводам Войцицкой, компания не только обеспечивает бесплатное функционирование железной дороги на оккупированных территориях, но и перевозит грузы, при помощи которых боевики убивают украинских бойцов.

"Об эшелонах с боеприпасами, которые заходят со стороны РФ, не писал только ленивый — инфраструктуру для их доставки к линии фронта любезно оплачивает украинский гражданин. Более того, статистика перевозок, предоставленная УЗ, свидетельствует, что только в 2016 г. с нашей стороны на НКТ зашло свыше 2 тыс. вагонов леса. Кто контролировал, используется эта древесина для шахт или же для блиндажей, из которых стреляют по нашим солдатам?", – задается вопросом депутат.

Подробнее читайте в материале Романа Иванченко и Виктории Войцицкой "Во что нам обходится сотрудничество с террористами" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".