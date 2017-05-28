Государственные "Укрзалізниця" и "Укренерго" в прошлом году потратили в ОРДЛО 836 млн грн

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"Укрзалізниця" не только обеспечивает бесплатное функционирование железной дороги на оккупированных территориях, но и перевозит грузы, убивающие украинских бойцов.

"Укрзалізниця" помогала боевикам перевозить оружие, а "Укрєнерго" - снабжать захваченные территории электричеством argumentua.com

Государственные НЭК "Укрэнерго" и ПАО "Укрзалізниця" за минувший год суммарно вложили в свои подразделения на оккупированных территориях более 800 млн грн. Об этом в своем материале дляпишет народный депутат Украины Виктория Войцицкая.

"Согласно данным, предоставленным этими компаниями, "Укрэнерго" в 2016 г. потратила 154,906 млн грн на свое подразделение, действующее на неконтролируемой территории (НКТ), а "Укрзалізниця" — 681,238 млн грн", – говорится в статье.

Как отмечает депутат, "Укрэнерго", при этом, решила "не замечать" постановления Кабмина №263 от 7 мая 2015 г., которым правительство обязало эту компанию финансировать свое подразделение в оккупированных районах только за счет взносов от других энергетических компаний, работающих там.

"Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), закладывает в тариф "Укрэнерго" средства в объеме, необходимом для финансирования сетей только на подконтрольной территории, но компания расходует средства нецелевым образом — просто недофинансирует контролируемые районы и за их счет обеспечивает почти бесплатную работу магистральных электросетей в "молодых республиках"", – отмечает Войцицкая.

Говоря об "Укрзалізниці", автор отмечает, что компания не только обеспечивает бесплатное функционирование железной дороги на оккупированных территориях, но и перевозит грузы, при помощи которых боевики убивают украинских бойцов.

"Об эшелонах с боеприпасами, которые заходят со стороны РФ, не писал только ленивый — инфраструктуру для их доставки к линии фронта любезно оплачивает украинский гражданин. Более того, статистика перевозок, предоставленная УЗ, свидетельствует, что только в 2016 г. с нашей стороны на НКТ зашло свыше 2 тыс. вагонов леса. Кто контролировал, используется эта древесина для шахт или же для блиндажей, из которых стреляют по нашим солдатам?", – задается вопросом депутат.

Напомним, 15 марта, СНБО в ходе экстренного заседания принял решение приостановить перемещение грузов через линию столкновения в Донбассе. Решение было в тот же день введено в действие указом президента Украины.

Подробнее о плюсах и минусах сотрудничества Украины с оккупированными территориями Востока Украины читайте в материале Виктории Войцицкой "Во что нам обходится сотрудничество с террористами" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".