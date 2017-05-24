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Порошенко поручил обеспечить загранпаспортами жителей ОРДЛО и Крыма

24 мая в 21:35
Документ будут выдавать старого образца. 
биометрический паспорт
Украинцы в ОРДЛО получат загранпаспорта
Twitter Павла Климкина
Президент Украины Петр Порошенко поручил обеспечить граждан в ОРДЛО и оккупированного Крыма возможностью получить загранпаспорта старого образца. 
 
"Если у нас нет оснований выдавать им биометрические паспорта, срочно, по согласованию СБУ с МИД, внести на рассмотрение Кабмина позицию, что для этих граждан мы можем выдавать паспорта старого образца", - отметил президент в ходе совещания по подготовке ко вступлению в силу безвиза.
 
"Если объективно возникают проблемы с выдачей паспортов тем, кто на оккупированной территории или в Крыму, надо проанализировать нашу нормативную базу и без паспортов их оставлять нельзя. Если у нас нет оснований выдавать им биометрические паспорта, срочно, по согласованию СБУ с МИД внести на рассмотрение Кабмина позицию, что для этих граждан мы можем выдавать паспорта старого образца. Этот вопрос должен быть решен", - заявил Порошенко.
 
 
Украинцы, проживающие на временно оккупированных территориях или принявшие российское гражданство, будут иметь трудности при оформлении биометрических паспортов для поездок за границу, заявил президент Украины Петр Порошенко в программе "Свобода слова" на канале ICTV во время прямого включения из Мальты.
 
Биометрические паспорта для выезда за границу по состоянию на 11 мая 2017 года оформили 3,3 миллионов украинцев, сообщил руководитель пресс-центра Государственной миграционной службы Украины Сергей Гунько. 
 
11 мая Совет министров Европейского Союза утвердил решение о предоставлении безвизового режима для Украины. Для выезда за границу украинцам необходимо предоставить биометрический (с чипом) заграничный паспорт. Паспорта старого образца с открытой визой также действуют до окончания срока визы. 
По материалам: 112 Украина
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