Порошенко поручил обеспечить загранпаспортами жителей ОРДЛО и Крыма

Документ будут выдавать старого образца.
Украинцы в ОРДЛО получат загранпаспорта
Twitter Павла Климкина
Президент Украины Петр Порошенко поручил обеспечить граждан в ОРДЛО и оккупированного Крыма возможностью получить загранпаспорта
старого образца.
"Если у нас нет оснований выдавать им биометрические паспорта, срочно, по согласованию СБУ с МИД, внести на рассмотрение Кабмина позицию, что для этих граждан мы можем выдавать паспорта старого образца", - отметил президент в ходе совещания по подготовке ко вступлению в силу безвиза.
"Если объективно возникают проблемы с выдачей паспортов тем, кто на оккупированной территории или в Крыму, надо проанализировать нашу нормативную базу и без паспортов их оставлять нельзя. Если у нас нет оснований выдавать им биометрические паспорта, срочно, по согласованию СБУ с МИД внести на рассмотрение Кабмина позицию, что для этих граждан мы можем выдавать паспорта старого образца. Этот вопрос должен быть решен", - заявил Порошенко.
Украинцы, проживающие на временно оккупированных территориях или принявшие российское гражданство, будут иметь трудности при оформлении биометрических паспортов
для поездок за границу, заявил президент Украины Петр Порошенко в программе "Свобода слова" на канале ICTV во время прямого включения из Мальты.
По материалам:
112 Украина
Биометрические паспорта
для выезда за границу по состоянию на 11 мая 2017 года оформили 3,3 миллионов украинцев, сообщил руководитель пресс-центра Государственной миграционной службы Украины Сергей Гунько.
11 мая Совет министров Европейского Союза утвердил решение о предоставлении безвизового режима для Украины. Для выезда за границу украинцам необходимо предоставить биометрический (с чипом) заграничный паспорт. Паспорта старого образца с открытой визой также действуют до окончания срока визы.