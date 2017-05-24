Порошенко поручил обеспечить загранпаспортами жителей ОРДЛО и Крыма

Документ будут выдавать старого образца.

Украинцы в ОРДЛО получат загранпаспорта Twitter Павла Климкина Президент Украины Петр Порошенко поручил обеспечить граждан в ОРДЛО и оккупированного Крыма возможностью получить загранпаспорта старого образца.

"Если у нас нет оснований выдавать им биометрические паспорта, срочно, по согласованию СБУ с МИД, внести на рассмотрение Кабмина позицию, что для этих граждан мы можем выдавать паспорта старого образца", - отметил президент в ходе совещания по подготовке ко вступлению в силу безвиза.

"Если объективно возникают проблемы с выдачей паспортов тем, кто на оккупированной территории или в Крыму, надо проанализировать нашу нормативную базу и без паспортов их оставлять нельзя. Если у нас нет оснований выдавать им биометрические паспорта, срочно, по согласованию СБУ с МИД внести на рассмотрение Кабмина позицию, что для этих граждан мы можем выдавать паспорта старого образца. Этот вопрос должен быть решен", - заявил Порошенко.

Украинцы, проживающие на временно оккупированных территориях или принявшие российское гражданство, будут иметь трудности при оформлении биометрических паспортов для поездок за границу, заявил президент Украины Петр Порошенко в программе "Свобода слова" на канале ICTV во время прямого включения из Мальты.