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Украинский метзавод решил закрыть представительство в Москве

2 июня в 15:30

Ликвидация представительства объясняют его экономической нецелесообразностью.

сталь металлургия
Украинские металлурги уходят с рынка РФ
GazetteLive
Наблюдательный совет завода "Днепроспецсталь" (Запорожье) на заседании 2 июня принял решение закрыть представительство в Москве, передают "Українські новини".

Отмечается, что представительство будет закрыто в связи с экономической нецелесообразностью его дальнейшей деятельности.

Ранее представительство выполняло функции представления и защиты коммерческих интересов предприятия на российском рынке.

В 2016 году по сравнению с 2015 годом "Днепроспецсталь" сократила убыток на 42,9%, или на 302,9 млн грн до 403,651 млн грн, сократив чистый доход на 7,9%, или на 538,334 млн грн до 6,319 млрд грн.

В 2016 году по сравнению с 2015 годом завод снизил производство стали на 3% до 237,033 тыс. тонн.

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Напомним, в январе-мае 2017 г. украинские металлургические предприятия сократили выплавку углеродистой стали по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 17,7%, до 8,7 млн т.

Кабинет Министров разработает варианты государственной поддержки горно-металлургического комплекса.

По материалам: Українські новини
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Тэги закрытие предприятие Москва
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