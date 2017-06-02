Украинский метзавод решил закрыть представительство в Москве

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Ликвидация представительства объясняют его экономической нецелесообразностью.

Украинские металлурги уходят с рынка РФ GazetteLive

Наблюдательный совет завода "Днепроспецсталь" (Запорожье) на заседании 2 июня принял решение закрытьв Москве, передают " Українські новини ".

Отмечается, что представительство будет закрыто в связи с экономической нецелесообразностью его дальнейшей деятельности.

Ранее представительство выполняло функции представления и защиты коммерческих интересов предприятия на российском рынке.

В 2016 году по сравнению с 2015 годом "Днепроспецсталь" сократила убыток на 42,9%, или на 302,9 млн грн до 403,651 млн грн, сократив чистый доход на 7,9%, или на 538,334 млн грн до 6,319 млрд грн.

В 2016 году по сравнению с 2015 годом завод снизил производство стали на 3% до 237,033 тыс. тонн.

Напомним, в январе-мае 2017 г. украинские металлургические предприятия сократили выплавку углеродистой стали по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 17,7%, до 8,7 млн т.

Кабинет Министров разработает варианты государственной поддержки горно-металлургического комплекса.