Выплавка стали в января-апреле рекордно упала

В мае возобновился рост производства стали.
При этом производство чугуна в Украине сократилось в годовом исчислении на 22,1%, до 7,92 млн т, общего проката - на 20%, до 7,46 млн т. Выпуск металлургического кокса снизился на 25%, до 4,18 млн. т, тогда как стальных труб возрос на 24,2%, до 408,7 тыс. т.
Производство основных видов металлопродукции в Украине в мае 2017 года, млн. т
|
|
Май 2017*
|
Май 2016**
|
Апрель 2017**
|
Чугун
|
1,590
|
2,246
|
1,443
|
Сталь
|
1,690
|
2,308
|
1,572
|
Прокат общий
|
1,423
|
2,002
|
1,341
* - предварительные данные "Укрметаллургпрома"
** - уточненные данные с ежемесячных совещаний "Укрметаллургпрома"
В мае 2017 г. показатели по выплавке стали возобновили рост после достижения в апреле исторического минимума в 1,57 млн т.
Вновь начал расти и уровень среднесуточного производства стали: в мае - 54,5 тыс. т, тогда как в апреле - 52,4 тыс. т, в марте - 57,5 тыс. т, в феврале - 61,1 тыс. т, в январе - 67,8 тыс. т.
Среднесуточное производство чугуна также возобновило рост в мае - до 51,3 тыс. т, в то время как в апреле уровень составлял 48,1 тыс. т, в марте - 50,8 тыс. т, в феврале - 55,9 тыс. т, в январе - 61,7 тыс. т.
Напомним, Кабинет Министров разработает варианты государственной поддержки горно-металлургического комплекса.uaprom.info