Выплавка стали в января-апреле рекордно упала

В мае возобновился рост производства стали.

Падение производства стали прекратилось Pixabay

В январе-мае 2017 г.сократили выплавку углеродистой стали по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 17,7%, до 8,7 млн т, сообщает UAprom со ссылкой на данные Объединения предприятий "Укрметаллургпром".

При этом производство чугуна в Украине сократилось в годовом исчислении на 22,1%, до 7,92 млн т, общего проката - на 20%, до 7,46 млн т. Выпуск металлургического кокса снизился на 25%, до 4,18 млн. т, тогда как стальных труб возрос на 24,2%, до 408,7 тыс. т.

Производство основных видов металлопродукции в Украине в мае 2017 года, млн. т

Май 2017* Май 2016** Апрель 2017** Чугун 1,590 2,246 1,443 Сталь 1,690 2,308 1,572 Прокат общий 1,423 2,002 1,341

* - предварительные данные "Укрметаллургпрома"

** - уточненные данные с ежемесячных совещаний "Укрметаллургпрома"

В мае 2017 г. показатели по выплавке стали возобновили рост после достижения в апреле исторического минимума в 1,57 млн т.

Вновь начал расти и уровень среднесуточного производства стали: в мае - 54,5 тыс. т, тогда как в апреле - 52,4 тыс. т, в марте - 57,5 тыс. т, в феврале - 61,1 тыс. т, в январе - 67,8 тыс. т.

Среднесуточное производство чугуна также возобновило рост в мае - до 51,3 тыс. т, в то время как в апреле уровень составлял 48,1 тыс. т, в марте - 50,8 тыс. т, в феврале - 55,9 тыс. т, в январе - 61,7 тыс. т.

Напомним, Кабинет Министров разработает варианты государственной поддержки горно-металлургического комплекса.