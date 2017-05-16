Топ Новости
<
>

Представительство ЕС в Украине призвало Раду не допустить "убийства" ProZorro

16 мая в 23:47

Инициативы депутата от "Видродження" Бондаря не соответствуют европейским стандартам и угрожают антикоррупционным достижениям Украины.

Система электронных госзакупок Prozorro
В ЕС заступились за ProZorro
Законопроект №2126а о внесении изменений в закон об основных принципах обеспечения кибербезопасности не отвечает стандартам ЕС и ставит под угрозу достижения Украины на пути преодоления коррупции, заявили в представительстве ЕС в Украине.

"Мы крайне обеспокоены последними предложениями об изменениях электронной системы публичных закупок. Проект ProZorro стал большим успехом. Правки законопроекта 2126a не соответствуют стандартам ЕС и ослабят антикоррупционные усилия. Надеемся, что Рада их отклонит", – сказано в заявлении дипломатического представительства, распространенном во вторник, 16 мая.

 

Читайте также: Систему госзакупок ProZorro пытаются устранить через суд - МЭРТ

Напомним,  первый заместитель министра экономического развития и торговли Максим Нефедов заявил, что поправки в законопроект "О принципах обеспечения кибербезопасности Украины", которые появились в одобренном ко второму чтению документе, могут "убить" систему электронных закупок ProZorro.

Поправки, автором которых является член депутатской группы "Видродження" Виктор Бондарь, создают законодательную коллизию - альтернативное определение электронной площадки ProZorro. Также на е-площадки и другую инфраструктуру закупок будет распространяться определение "критической инфраструктуры", то есть, они перейдут под контроль силовых органов.

Ранее первый заместитель министра экономического развития Украины Максим Нефедов заявил, что система электронных государственных закупок ProZorro уже сэкономила 7 млрд грн бюджетных средств.

По материалам: ZN.UA
Читайте также
Тэги ProZorro Нефедов закупки коррупция
Заметили ошибку?
Пожалуйста, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Нет комментариев
Loading...
Реклама
USD 26.43
EUR 29.23
Последние новости
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
Загрузка...