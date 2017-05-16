Представительство ЕС в Украине призвало Раду не допустить "убийства" ProZorro

Инициативы депутата от "Видродження" Бондаря не соответствуют европейским стандартам и угрожают антикоррупционным достижениям Украины.

В ЕС заступились за ProZorro

Законопроект №2126а о внесении изменений в закон об основных принципах обеспечения кибербезопасности не отвечает стандартам ЕС и ставит под угрозу достижения Украины на пути преодоления коррупции, заявили в представительстве ЕС в Украине.

"Мы крайне обеспокоены последними предложениями об изменениях электронной системы публичных закупок. Проект ProZorro стал большим успехом. Правки законопроекта 2126a не соответствуют стандартам ЕС и ослабят антикоррупционные усилия. Надеемся, что Рада их отклонит", – сказано в заявлении дипломатического представительства, распространенном во вторник, 16 мая.

1/2 Ми вкрай стурбовані останніми пропозиціями щодо змін до електронної системи публічних закупівель. Проект ProZorro став великим успіхом. — EU Delegation UA (@EUDelegationUA) 16 травня 2017 р.

2/2 Зміну до законопроекту 2126a не відповідають стандартам ЄС + послаблять анти-коррупційні зусилля. Сподіваємося, що Рада їх відхилить. — EU Delegation UA (@EUDelegationUA) 16 травня 2017 р.

Напомним, первый заместитель министра экономического развития и торговли Максим Нефедов заявил, что поправки в законопроект "О принципах обеспечения кибербезопасности Украины", которые появились в одобренном ко второму чтению документе, могут "убить" систему электронных закупок ProZorro.

Поправки, автором которых является член депутатской группы "Видродження" Виктор Бондарь, создают законодательную коллизию - альтернативное определение электронной площадки ProZorro. Также на е-площадки и другую инфраструктуру закупок будет распространяться определение "критической инфраструктуры", то есть, они перейдут под контроль силовых органов.

Ранее первый заместитель министра экономического развития Украины Максим Нефедов заявил, что система электронных государственных закупок ProZorro уже сэкономила 7 млрд грн бюджетных средств.