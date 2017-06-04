Украинским производителям сложно войти в реестр экспортеров, не прибегая к коррупции – эксперт USAID

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Легальная процедура включения в реестр может занимать до семи месяцев.

Украинские производители, желающие экспортировать свой товар на экспорт, сталикваются с бюрократическими препятствиями depositphotos.com / unkas

Идея создания в Украине реестра экспортеров в украинских реалиях не оправдала себя и превратилась во вредительскую, считает эксперт по вопросам внешнеэкономической деятельности USAID Игорь Снитивкер.

Мнение специалиста приводит в своей статье для ZN.UA Юлия Самаева. По ее словам, в нынешних условиях, если украинский экспортер хочет зайти на конкретный рынок для развития собственной дистрибуции, он столкнется с целым рядом преград, созданных в Украине, а не за рубежом.

Речь идет о получении лицензий и государственной регистрации экспортеров, а также о требованиях относительно государственной регистрации внешнеэкономических договоров (контрактов).

"Создание реестра экспортеров — это очень правильная идея. Такой реестр позволяет упорядочить предприятия по видам продукции, анализировать тенденции и проч. Но на практике хорошая идея превратилась во вредительскую. Войти в реестр не коррупционно очень сложно и долго", – указывает Снитивкер.

По его словам, легальная процедура включения в реестр может занимать до семи месяцев.

"Не проще и с системами сертификации, так как, например, украинские сертификаты для продуктов питания не принимаются большинством иностранных, и проходить параллельную сертификацию приходится в частных, признаваемых миром, компаниях", –указывает специалист USAID.

Снитивкер отмечает, что еще более парадоксальная ситуация сложилась с международными ветеринарными сертификатами, которые выдаются в Украине на основании результатов исследований государственной лаборатории. Результаты данного исследования нигде не принимают и всегда перепроверяют, забирая у украинских экспортеров и время, и деньги.

Ранее Юлия Самаева в своей статье для ZN.UA писала, что новая экспортная стратегия Украины, подготовленная Министерством экономического развития и торговли, откладывает решение действительно важных задач в области развития экспорта на длительную перспективу

Подробнее о достижениях и проблемах украинских экспортеров читайте в статье Юлии Самаевой "Дойти до полки. Почему 28-процентный рост экспорта — очень скромный показатель" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".