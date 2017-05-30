"ТАСкомбанк" претендует на инвестора "Диамантбанка" - ФГВФЛ

"ТАСкомбанк" готов стать переходным банком.

«ТАСкомбанк» заинтересован в «Диамантбанке» Диамантбанк

"ТАСкомбанк", принадлежащий экс-главе Нацбанка Украины Сергею Тигипко и занимавший 20-е место по размеру активов на рынке, готов выступить инвестором в разрешении проблем признанного неплатежеспособным "Диамантбанка", сообщил директор-распорядительКонстантин Ворушилин.

"В отношение "Диамантбанка" квалифицирован пока только один инвестор – "ТАСкомбанк". Они претендуют и на переходной банк, и на активы и пассивы", – сказал Ворушилин.

Напоним, НБУ 24 апреля признал "Диамантбанк" неплатежеспособным, поскольку к 1 апреля банк не обеспечил достижение установленного центробанком минимального значения норматива достаточности регулятивного капитала на уровне 5%.

На минувшей неделе о подаче заявки в ФГВФЛ инвестором, готовым участвовать в выводе "Диамантбанка" с рынка двумя из трех возможных способов – путем переходного или принимающего банка (с передачей активов и пассивов) – сообщил глава правления "Диамантбанка" Олег Ходачук, выразив надежду, что Фонд удовлетворит эту заявку, чтобы не идти третьим путем – ликвидации.

По данным экс-руководителя "Диамантбанка", потенциальный инвестор уплатил гарантийный взнос и готов направить на формирование уставного капитала переходного банка 500 млн грн.

"Диамантбанк" зарегистрирован в ноябре 1993 года. Согласно данным НБУ, на 1 апреля 2017 года по размеру общих активов (7,27 млрд грн) "Диамантбанк" занимал бы 23-е место среди 90 работающих украинских банков.

По состоянию на 24 апреля владельцами существенного участия в "Диамантбанке" были Давид Жвания, Игорь Крезь, Андрей Щукин и Вячеслав Циганенко, а миноритарным акционером – экс-народный депутат Николай Мартыненко, который связал признание банка неплатежеспособным с выдвинутыми в его адрес обвинениями со стороны НАБУ и последовавшим за ними его недавним задержанием.

Ходачук также назвал основной причиной неплатежеспособности банка задержание Н.Мартыненко. Он напомнил, что в середине марта банк зарегистрировал проспект дополнительной эмиссии на 750 млн грн, участие в которой размещении планировал принимать как сам глава правления, так и Н.Мартыненко.

На начало апреля 2017 года средства клиентов в банке составляли 4,24 млрд грн, в том числе физлиц – 2,07 млрд грн.

Группа "ТАС", основанная в 1998 году, является одной из крупнейших финансово-промышленных групп Украины, развивает четыре основных направления бизнеса: финансовое, промышленное, венчурное и недвижимость.

Согласно данным Нацбанка Украины, на 1 апреля 2017 года по размеру общих активов "ТАСкомбанк" занимал 20-е место (8,57 млрд грн), а "Универсал банк" – 25-е место (4,01 млрд грн) среди 90 действующих банков.

В гипотетическом случае сложения активов всех трех банков объединенный банк с общими активами в 19,85 млрд грн был бы 14-м на рынке по общему размеру активов.

Напомним, "Диамантбанк", признанный ранее неплатежеспособным, отчитался о выходе по итогам января-марта 2017 года на прибыльную деятельность после четырех кварталов убытков.

Сообщалось, что Сергей Тигипко покинул пост главы АО "ТАСкомбанка" и назначен на должность председателя наблюдательного совета.