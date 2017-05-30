Фонд гарантирования продал активы 36 банков

Фонд выручил от продажи 19,5 млн грн.

Прав требования по кредитам – не основные поступления от продажи активов банков-банкротов inpress.ua Фонд гарантирования вкладов физических лиц реализовал активы 36 неплатежеспособных банков на сумму 19,5 млн грн, сообщает пресс-служба Фонда.

"На прошлой неделе активы 36 банков, находящихся в управлении Фонда, были реализованы на общую сумму 19,52 млн грн. Из них на сумму 12,41 млн грн состоялись аукционы по продаже основных средств банков, на 5,80 млн грн - аукционы по продаже прав требования по кредитам. Кроме того, 1,28 млн грн получено в результате непосредственной продажи имущества, и 0,03 млн грн - от продажи других активов - картин, монет и т.д.", - говорится в сообщении.

Отмечается также, что в течение текущей недели, 29 мая - 2 июня, планируется продажа активов 37 ликвидируемых банков на сумму 5,7 млрд грн. Из них на 5,3 млрд грн планируется продать права требования по кредитам, 404 млн грн - основные средства банков.

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Напомним, активы Фонда гарантирования в апреле увеличились на 9%, или на 1,092 млрд грн до 12,963 млрд грн.

В конце апреля Фонд продал активы 35 банков-банкротов на общую сумму 180,97 млн грн.

С начала 2017 года активы фонда сократились с 15,3 млрд грн - до 12,9 млрд грн.