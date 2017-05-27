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Сугубо страховая пенсионная система в нынешних условиях не сможет обеспечить надлежащего размера выплат – эксперт

27 мая в 12:42

Чтобы гарантировать размер пенсии на уровне 40% заработной платы, государству придется дотировать уже не половину, а две трети общей суммы пенсионных расходов.

Пенсии
На данном этапе пенсионной реформы нужно определиться с основоположными принципами строительства пенсионной системы
Сугубо страховая пенсионная система в современных украинских реалиях не сможет обеспечить ни полного охвата населения, ни надлежащего размера выплат. Об этом в своей статье для ZN.UA пишет ведущий научный сотрудник Института демографии и социальных исследований имени М.В. Птухи НАН Украины Лидия Ткаченко.

По ее словам, на данном этапе пенсионной реформы нужно определиться с основоположными принципами строительства пенсионной системы.

Так отмена пенсионного страхования приведет к тому, что все пенсионные расходы будут переведены на бюджет страны. Автор отмечает, что  учитывая структуру бюджетных поступлений, можно с уверенностью сказать, что это бремя будет возложено на население/домохозяйства, которые платят налоги с доходов от занятости и налоги на конечное потребление (НДС, акцизы и т.п.). При плоской шкале налогообложения персональных доходов и отсутствии адекватных налогов на богатство такой шаг приведет к еще большему социальному неравенству и напряжению.

"Вместе с тем нужно осознавать, что сугубо страховая пенсионная система физически неспособна обеспечить ни полный охват населения, ни надлежащий размер выплат. При нынешних условиях, когда численность застрахованных лиц — плательщиков взносов почти равна численности пенсионеров, страховая система из собственных средств может обеспечить средний размер пенсии на уровне около ставки пенсионного взноса (18–20%). В дальнейшем вследствие демографических изменений численность плательщиков взносов будет сокращаться, а численность пенсионеров — расти", – говорится в статье.

По словам Ткаченко, чтобы гарантировать размер пенсии на уровне 40% заработной платы, государству придется дотировать уже не половину, а две трети общей суммы пенсионных расходов.

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Напомним, 17 мая Кабинет министров Украины единогласно одобрил проект пенсионной реформы. Проект предполагает повышение пенсионного возраста для людей, у которых нет официального трудового стажа в 25 лет.

Подробнее о проблемах реформы пенсионной системы Украины читайте в статье Лидии Ткаченко "Солидарная пенсионная система: о настоящих факторах неэффективности" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".

По материалам: ZN.UA
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Тэги пенсии система налоги
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