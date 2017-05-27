Сугубо страховая пенсионная система в нынешних условиях не сможет обеспечить надлежащего размера выплат – эксперт

Чтобы гарантировать размер пенсии на уровне 40% заработной платы, государству придется дотировать уже не половину, а две трети общей суммы пенсионных расходов.
По ее словам, на данном этапе пенсионной реформы нужно определиться с основоположными принципами строительства пенсионной системы.
Так отмена пенсионного страхования приведет к тому, что все пенсионные расходы будут переведены на бюджет страны. Автор отмечает, что учитывая структуру бюджетных поступлений, можно с уверенностью сказать, что это бремя будет возложено на население/домохозяйства, которые платят налоги с доходов от занятости и налоги на конечное потребление (НДС, акцизы и т.п.). При плоской шкале налогообложения персональных доходов и отсутствии адекватных налогов на богатство такой шаг приведет к еще большему социальному неравенству и напряжению.
"Вместе с тем нужно осознавать, что сугубо страховая пенсионная система физически неспособна обеспечить ни полный охват населения, ни надлежащий размер выплат. При нынешних условиях, когда численность застрахованных лиц — плательщиков взносов почти равна численности пенсионеров, страховая система из собственных средств может обеспечить средний размер пенсии на уровне около ставки пенсионного взноса (18–20%). В дальнейшем вследствие демографических изменений численность плательщиков взносов будет сокращаться, а численность пенсионеров — расти", – говорится в статье.
По словам Ткаченко, чтобы гарантировать размер пенсии на уровне 40% заработной платы, государству придется дотировать уже не половину, а две трети общей суммы пенсионных расходов.
Напомним, 17 мая Кабинет министров Украины единогласно одобрил проект пенсионной реформы. Проект предполагает повышение пенсионного возраста для людей, у которых нет официального трудового стажа в 25 лет.
Подробнее о проблемах реформы пенсионной системы Украины читайте в статье Лидии Ткаченко "Солидарная пенсионная система: о настоящих факторах неэффективности" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".ZN.UA