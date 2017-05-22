Суд разрешил заочно осудить Януковича, Азарова и Колобова по делу о приватизации "Укртелекома" - Луценко

Досудебное расследование завершено.

Януковича, Азарова и Колобова хотят осудить заочно Андрей Товстыженко, ZN.UA

Генпрокуратура Украины завершила досудебное расследование в деле незаконной приватизациии уже получено разрешение суда на заочное осуждение экс-президента Украины Виктора Януковича, экс-премьера Николая Азарова, министра финансов Юрия Колобова и ожидается решение суда о разрешении заочного осуждения экс-первого вице-премьера Сергея Арбузова.

"Что касается Азарова - мы закончили расследование и передали в Печерский суд ходатайство о разрешении на заочную форму осуждения", - сказал генпрокурор Украины Юрий Луценко в ходе воркшопа Transparency International "Как Украине наконец добиться успеха в борьбе с топ-коррупцией и возвращения украденных активов?".

Позже в комментарии журналистам Луценко пояснил: "Действительно, нами завершено следствие в деле о расхищении 220 млн в ходе создания специальной системы связи Украины. Лично Янукович дал поручение Азарову, тот – министру финансов, а потом они незаконно внесли изменения в бюджет, который проголосовал парламент, эти средства были проплачены из государственного бюджета".

Генпрокурор заявил, что в настоящее время следствие завершено. "И у нас есть обоснованные подозрения относительно Януковича, Азарова, Колобова, Арбузова и ряда других, более мелких должностных лиц".

"На этот момент мы передали в суд ходатайство о разрешении ведения досудебного процесса...и получили разрешение на "заочку" относительно Януковича, Азарова, Колобова, ждем – относительно Арбузова", - добавил Луценко.

Он добавил, что такая же ситуация по делу бывшего министра энергетики и угольной промышленности Украины Эдуарда Ставицкого.

Напомним, что Печерский райсуд Киева 13 апреля удовлетворил ходатайство Генеральной прокуратуры Украины об аресте акций "Укртелекома" и "ТриМоба".

Фонд государственного имущества приступил к процедуре принудительного расторжения договора о приватизации "Укртелекома".

Хозяйственный суд Киева обязал компанию "ЕСУ" (ESU), которая является основным акционером крупнейшего украинского оператора фиксированной связи "Укртелеком" и принадлежит бизнесмену Ринату Ахметову, вернуть "Укрэксимбанку" 810,6 млн грн задолженности по облигациям.

В конкурсе по приватизации "Укртелекома" в 2011 году участвовала всего одна организация (инвестиционный фонд EPIC), которая купила компанию за 10,5 млрд грн. Через год "Укртелеком" был перепродан компании СКМ Рината Ахметова.