Счета "Укргаздобычи" арестованы по решению суда

"Укргаздобыча" заявляет о попытке завладеть средствами компании.

«Арабский энергетический альянс» требует от «Укргаздобычи» 231,6 млн грн РБК-Украина

Государственная исполнительная служба Министерства юстиции арестовала все счета сообщает пресс-служба компании.

"Укргаздобыча заявляет о попытке ООО "Арабский энергетический альянс" завладеть средствами компании в размере 231,6 млн грн, что уже привело к аресту всех счетов компании и может повредить производственной деятельности крупнейшего газодобывающего предприятия Украины", - сказано в сообщении.

Уточняется, что исполнительная служба выдала постановление об аресте счетов "Укргаздобычи" от 30 мая 2017 г на основании приказа хозяйственного суда Киева от 24 мая.

"Укргаздобыча" сообщает, что это решение суда уже обжаловано в Киевском апелляционном хозяйственном суде.

Отмечается, что "Укргаздобыча" и "Арабский энергетический альянс" заключили договор о совместной деятельности в 2004 г., но в 2014 г. он утратил силу.

"Уже неоднократно предпринимались попытки завладеть объемами природного газа, газового конденсата и нефти, которые были добыты в рамках договора о совместной деятельности, участником которой является "Укргаздобыча" и которые арестованы в рамках одного из уголовных производств. Но в мае 2017 г. "Арабский энергетический альянс" обратился в суд с заявлением об изменении способа и порядка исполнения решения хозяйственного суда Киева от 23 января 2013 г. "Арабский энергетический альянс" фактически просит принять новое решение по делу, что противоречит нормам действующего законодательства Украины", - заявили в "Укргаздобыче".

В компании отметили, что доказательства Укргаздобычи относительно необоснованности как самого заявления, так и расчетов стоимости углеводородов, а именно - 231,6 млн грн, которые требует "Арабский энергетический альянс", не были приняты во внимание хозяйственным судом Киева.

"Укргаздобыча" требует снять арест со счетов компании.

Напомним, "Укргаздобыча", 100% акций которого принадлежит НАК "Нафтогаз Украины", является крупнейшей газодобывающей компанией страны, обеспечивающей около 75% общей добычи газа в стране.

"Укргаздобыча" за 4-5 месяца текущего года достигла увеличения добычи газа на 78 млн куб. м. Это превышает общий прирост добычи за 12 месяцев прошлого года, который составил 77 млн куб. м.

По итогам 2016 года "Укргаздобыча" увеличила свои доходы в три раза, однако увеличило добычу газа лишь на 0,5%. Об этом в своей статье для ZN.UA пишет директор аналитического центра "Институт города" Александр Сергиенко.