За 4-5 месяца "Укргаздобыча" нарастила добычу газа как за весь 2016 год

"Укргаздобыча" пытается выполнить годовой план добычи газа.

«Укргаздобыча» пытается выполнить план РБК-Украина ПАО "Укргаздобыча" за 4-5 месяца текущего года достигло увеличения добычи газа на 78 млн куб. м. Это превышает общий прирост добычи за 12 месяцев прошлого года, который составил 77 млн куб. м.

"Наращивание добычи – ожидаемый результат реформы газового рынка и системы корпоративного управления группы "Нафтогаз", а также внедрение программы "20/20" и многих инициатив по реформированию и модернизации систем, оборудования, стандартов "Укргаздобыча". За относительно короткий срок нам удалось построить современную систему управления в "Укргаздобыче", в частности внедрить прозрачные и эффективные стандарты закупок. В результате реформы газового рынка "Укргаздобыча" получило инвестиционный ресурс для разведки и разработки месторождений, в том числе, с применением современных технологий. Сыграл свою роль и разрыв невыгодных для "Укргаздобычи" договоров о совместной деятельности. "Укргаздобыча" имеет значительный потенциал наращивания добычи в ближайшие годы", – отметил председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев.

"Сегодняшний результат – это четкая и кропотливая работа всей команды "Укргаздобыч" в течении последних двух лет. За это время нам удалось не только остановить падение и стабилизировать добычу, но и перейти к устойчивому росту. Мы проводим значительную работу по интенсификации добычи, ремонту скважин, бурения, модернизации оборудования и трансформации бизнес–процессов компании. Мы планируем уже в 2020 году добывать 20 млрд куб. м газа и приблизить Украину к энергонезависимости", – отметил председатель правления "Укргаздобычи" Олег Прохоренко.

Всего в 2017 году "Укргаздобыча" планирует добыть на 0,5 млрд куб. м больше, чем в 2016 году.

Сообщалось, что "Укргаздобыча" получила промышленный дебит природного газа из разведочной скважины №8 Чкаловского месторождения.

По итогам 2016 года "Укргаздобыча" увеличила свои доходы в три раза, однако увеличило добычу газа лишь на 0,5%. Об этом в своей статье для ZN.UA пишет директор аналитического центра "Институт города" Александр Сергиенко.

"Укргаздобыча" направило в Государственную службу геологии и недр Украины заявление на получение разрешения на использование природных ресурсов черноморского шельфа. В компании заявили, что планируют начать добычу газа на шельфе моря уже через 2-3 года.