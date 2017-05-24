Кабмин ввел в правление "Нафтогаза" глав "Укргаздобычи" и "Укртранснафты"

В правление вошли руководители ПАО, владельцем 100% акций которых является НАК.

Правление "Нафтогаза" пополнилось Андрей Товстыженко, ZN.UA

Кабинет министров Украины ввел в правлениеглаву правления ПАО "Укргазвыдобування" Олега Прохоренко и генерального директора ПАО "Укртранснафта" Николая Гавриленко. Такое решение Кабмин принял на заседании сегодня.

Правление НАК возглавляет Андрей Коболев, первым замглавы является Сергей Перелома, замглавы правления – Сергей Коновец.

"Нафтогаз Украины" объединяет крупнейшие нефтегазодобывающие предприятия страны. Холдинг является монополистом по транзиту и хранению природного газа в подземных хранилищах, а также по транспортировке нефти трубопроводным транспортом по территории страны.

Напомним, как рассказала в интервью ZN.UA Юлия Ковалив, в правление НАК "Нафтогаза" могут пополнить председатель правления "Укргаздобычи" Олег Прохоренко, генеральный директор "Укртранснафты" Николай Гавриленко, временно исполняющий обязанности президента "Укртрансгаза" Мирослав Химко (с правом совещательного голоса).

Как отмечалось в статье Аллы Еременко "Трижды уставные отношения" на страницах еженедельника "Зеркало недели. Украина", уставный фонд "Нафтогаза Украины" с 1 января 2017 г. увеличен единственным ее акционером — Кабмином с 160,451 млрд грн до 190,151 млрд. Наблюдательный совет получил, а правление НАК, соответственно, утратило часть полномочий.