Топ Новости
<
>

Кабмин ввел в правление "Нафтогаза" глав "Укргаздобычи" и "Укртранснафты"

24 мая в 14:09

В правление вошли руководители ПАО, владельцем 100% акций которых является НАК.

Naftogaz Нафтогаз
Правление "Нафтогаза" пополнилось
Андрей Товстыженко, ZN.UA
Кабинет министров Украины ввел в правление НАК "Нафтогаз Украины" главу правления ПАО "Укргазвыдобування" Олега Прохоренко и генерального директора ПАО "Укртранснафта" Николая Гавриленко. Такое решение Кабмин принял на заседании сегодня.

Правление НАК возглавляет Андрей Коболев, первым замглавы является Сергей Перелома, замглавы правления – Сергей Коновец.

"Нафтогаз Украины" объединяет крупнейшие нефтегазодобывающие предприятия страны. Холдинг является монополистом по транзиту и хранению природного газа в подземных хранилищах, а также по транспортировке нефти трубопроводным транспортом по территории страны.

Читайте также: "Нафтогаз" отменил тендер на оценку целесообразности продажи активов в Египте

Напомним, как рассказала в интервью ZN.UA Юлия Ковалив, в правление НАК "Нафтогаза" могут пополнить председатель правления "Укргаздобычи" Олег Прохоренко, генеральный директор "Укртранснафты" Николай Гавриленко, временно исполняющий обязанности президента "Укртрансгаза" Мирослав Химко (с правом совещательного голоса). 

Как отмечалось в статье Аллы Еременко "Трижды уставные отношения" на страницах еженедельника "Зеркало недели. Украина", уставный фонд "Нафтогаза Украины" с 1 января 2017 г. увеличен единственным ее акционером — Кабмином с 160,451 млрд грн до 190,151 млрд. Наблюдательный совет получил, а правление НАК, соответственно, утратило часть полномочий.

 

 

По материалам: Интерфакс-Украина
Читайте также
Тэги Нафтогаз Укртранснафта нефть Кабмин
Заметили ошибку?
Пожалуйста, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Нет комментариев
Loading...
Реклама
USD 26.30
EUR 29.50
Последние новости
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
Загрузка...