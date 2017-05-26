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"Сбербанк" не получит убытка при продаже украинской "дочки" – глава банка

26 мая в 15:00

Руководство банка ожидает разрешение НБУ на продажу.

сбербанк
"Сбербанк" ожидает прибыль от продажи бизнеса в Украине
kharkov.karavan.com.ua
 "Сбербанк" не получит убытка по МСФО при продаже украинского бизнеса на тех условиях, о которых достигнуты договоренности, сообщил глава банка Герман Греф на годовом собрании акционеров.

"По нашим оценкам, если сделка будет реализована на условиях, которые мы подписали, то убытков у нас не будет. По МСФО точно не будет, даже будет плюс. Есть определенные условия, в зависимости от того, какой возврат получит новый собственник, от этого будет зависеть наша собственная доходность", - сказал Греф.

Он отметил, что окончательно предсказывать рано, поскольку банку нужно получить разрешение на продажу, пока идут детальные консультации с регулятором.

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Напомним, Нацбанк намерен в скором времени вынести решение относительно поданных документов на согласование покупки ПАО "Сбербанк".

Ранее российский "Сбербанк" сообщил о продаже 100% акций дочернего украинского "Сбербанка" консорциуму с участием латвийского Norvik Banka и неназванной частной компании из Беларуси. Но позже стало известно, что Norvik Banka вышел из консорциума покупателей, что связывают с действующими в отношении России санкциями ЕС.

16 марта, президент Украины Петр Порошенко утвердил санкции против функционирующих в Украине банков с российским капиталом. Санкции сроком в один год коснутся ПАО "Сбербанк", ПАО "ВиЭс Банк", ПАО  "Акционерный коммерческий промышленно-инвестиционный банк" и ПАО "БМ Банк".

Подробнее о санкциях против банков с российским капиталом и их возможных последствиях для украинской экономики читайте в материале Юлии Самаевой "Замуровали здравый смысл" в еженедельнике "Зеркало недели. Украины".

По материалам: Интерфакс-Украина
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Тэги Сбербанк продажа санкции банк убытки Нацбанк
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