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S&P подтвердило рейтинги Украины

12 мая в 21:24
Прогноз - "стабильный".
S&P
S&P дал кредитный прогноз Украине
Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings подтвердило долгосрочные и краткосрочные рейтинги Украины в иностранной и национальной валюте на уровне "B-/B", сообщается в пресс-релизе агентства. 
 
Прогноз по долгосрочным рейтингам - "стабильный".
 
Рейтинг Украины по национальной шкале подтвержден на уровне "uaBBB-".
 
 
В декабре агентство Standard & Poor's также подтвердило кредитные рейтинги Украины на уровне "B-/В" со стабильным прогнозом. 
 
Как сообщалось, в апреле Fitch подтвердило рейтинги Украины на уровне "B-" с прогнозом "Стабильный". 
 
По материалам: Интерфакс-Украина
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Тэги рейтинг Украина прогноз агентство нация долг кредит апрель декабрь иностранцы валюта
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