Ryanair уже в сентябре начнет полеты из Украины в Европу

Лоукостер полетит в Европу на два месяца раньше запланированного.

Ryanair полетит в Европу уже в сентябре Ryanair

Ирландская авиакомпания Ryanair меняет расписание полетов в Европу из-за повышенного спроса среди украинских туристов, сообщается в заявлении лоукостера

В частности, полеты на новом маршруте Львов-Мемминген начнутся в сентябре, а не 29 октября 2017 года, как планировалось ранее.

К запуску маршрута Львов-Мемминнген Ryanair начала распродажу билетов по цене от 19,99 евро на полеты в сентябре и октябре. Забронировать билеты по этим низким ценам можно на сайте ryanair.com до полуночи 18 мая. Кроме Меммингена из Львова Ryanair полетит в Лондон, Эйндховен, Берлин, Краков, Вроцлав и Будапешт. А из Киева будут запущены рейсы в Эйндховен, Лондон, Манчестер и Стокгольм. В целом планируется 15 рейсов в неделю на указанных направлениях.

В целом компания намерена перевозить из Киева и Львова по 250 тыс. пассажиров ежегодно. Украина станет 34-й страной в сети компании.

Как сообщалось, лоукостер Ryanair до конца 2017 года запустит 11 рейсов из Киева и Львова. Из Киева лоукост будет летать в Лондон, Манчестер, Эйндховен и Стокгольм, а из Львова - в Лондон, Эйндховен, Берлин, Вроцлав, Краков, Будапешт, Мемминген.