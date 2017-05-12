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Разработана программа по привлечению лоукостов в Украину – Порошенко

12 мая в 02:02
Украина готовится к безвизу с Евросоюзом. 
Ryanair
В Украину зайдут лоукостеры по программе
Ryanair
На сегодня уже разработана программа по привлечению лоукостов в Украину, заявил президент Петр Порошенко в интервью телеканалу "1+1".
 
"Мы делаем абсолютно скоординированную программу по привлечению в Украину большого количества авиакомпаний, так называемых лоукостов, которые дадут возможность за несколько десятков евро организовать билет в обе стороны", — сказал Порошенко. 
 
По его словам, многие бюджетные авиакомпании уже видят Украину как очень перспективный рынок с дешевыми билетами.
 
 
Лоукостер Ryanair до конца 2017 года запустит 11 рейсов из Киева и Львова. Из Киева лоукост будет летать в Лондон, Манчестер, Эйндховен и Стокгольм, а из Львова - в Лондон, Эйндховен, Берлин, Вроцлав, Краков, Будапешт, Мемминген.
 
Ранее сообщалось, что Совет ЕС окончательно утвердит визовую либерализацию Евросоюза с Украиной на заседании 11 мая. Таким образом, безвизовый режим вступит в силу в июне 2017 года.
По материалам: Интерфакс-Украина
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Тэги Украина программа Порошенко Лондон билет Киев Львов Манчестер Берлин Будапешт Краков
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