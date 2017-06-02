Расходы госбюджета в январе-апреле выросли на 23,3%

Доходы госбюджета увеличились на 51,1%.
Расходы государственного бюджета в январе-апреле составили 240,25 млрд грн, что на 24% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщается на сайте Министерства финансов.
Расходы по общему фонду выросли на 23,2% - до 227,96 млрд грн при плане на этот период в 241,28 млрд грн.
В апреле расходы составили 55,69 млрд грн, в том числе по общему фонду - 52,13 млрд грн.
Доходы госбюджета в январе-апреле увеличились на 51,1% - до 259,79 млрд грн, в том числе общего фонда - на 31,5%, до 213,24 млрд грн.
Напомним, профицит государственного бюджета Украины в январе-апреле 2017 году составил 19,43 млрд грн благодаря апрельскому профициту спецфонда в 30,52 млрд грн, причиной которого стало поступление 28 апреля 30 млрд грн (около $ 1,1 млрд) от спецконфискации.
Сообщалось, что госбюджет Украины на 2016 год не выполнен как по доходам, так и по расходам. Темпы роста государственного долга почти в 10 раз превышают темпы роста реального валового внутреннего продукта.
Госбюджет-2017 предполагает предельный размер дефицита в 77,65 млрд грн, в том числе по общему фонду – 62,34 млрд грн. Доходы госбюджета запланированы в объеме 731,03 млрд грн, расходы – 800,13 млрд грн, что соответственно на 18,6% и 16,8% превышает фактические показатели госбюджета-2016.
ZN.UA