Госбюджет за январь-апрель сведен с профицитом 19,43 млрд грн – Госказначейство

Профицит госбюджету обеспечила спецконфискация.

За месяц госбюджет из дефицитного стал профицитным Андрей Товстыженко, ZN.UA

Профицитв январе-апреле 2017 году составил 19,43 млрд грн благодаря апрельскому профициту спецфонда в 30,52 млрд грн, причиной которого стало поступление 28 апреля 30 млрд грн (около $ 1,1 млрд) от спецконфискаци, сообщила Государственная казначейская служба.

Согласно ее данным, общий фонд госбюджета за первые четыре месяца 2017 года был сведен с дефицитом 13,67 млрд грн при плане на этот период в 52,58 млрд грн, в том числе в апреле он вырос на 1,34 млрд грн.

Госказначейство уточняет, что приватизация за январь-апрель этого года принесла всего 0,029 млрд грн при плане в 5,54 млрд грн, тогда как финансирование по долговым операциям составило 38,45 млрд грн, в том числе по общему фонду – 36,63 млрд грн.

Одновременно были осуществлены выпуски облигаций для докапитализации госбанков и финансирования Фонда гарантирования вкладов физлиц на 26,39 млрд грн, хотя в апреле их эмиссия уже отсутствовала.

Согласно отчету, сводный бюджет Украины за первые четыре месяца 2017 года был сведен с профицитом 38,59 млрд грн, в том числе по общему фонду – 6,1 млрд грн, так как местные бюджеты закрыли этот период с профицитом 19,16 млрд грн, в том числе по общему фонду – 19,77 млрд грн.

После дефицитного марта местные бюджеты в апреле снова вышли на профицит в 5,41 млрд грн, в том числе по общему фонду 4,68 млрд грн.

По данным Госказначейства, доходы госбюджета составили в январе-апреле 2017 года 259,79 млрд грн, в том числе общий фонд получил 213,24 млрд грн при плане на этот период в 201,1 млрд грн. В том числе в апреле благодаря спецконфискации госбюджет получил рекордные 85,03 млрд грн, из которых 50,76 млрд грн – по общему фонду.

Что касается расходов, то за четыре месяца этого года они составили 240,25 млрд грн. По общему фонду было потрачено 227,96 млрд грн при плане на этот период в 241,28 млрд грн. Апрельские расходы составили 55,69 млрд грн, в том числе по общему фонду – 52,13 млрд грн.

Доходы местных бюджетов за январь-апрель этого года достигли 160,66 млрд грн, в том числе общего фонда – 150,62 млрд грн, тогда как расходы – соответственно 141,44 млрд грн и 130,79 млрд грн.

В частности, в апреле местные бюджеты получили 37,41 млрд грн, в том числе по общему фонду – 32,74 млрд грн, а потратили соответственно 31,95 млрд грн и 28,02 млрд грн.

Напомним, госбюджет Украины на 2016 год не выполнен как по доходам, так и по расходам. Темпы роста государственного долга почти в 10 раз превышают темпы роста реального валового внутреннего продукта.

Госбюджет-2017 предполагает предельный размер дефицита в 77,65 млрд грн, в том числе по общему фонду – 62,34 млрд грн.

Доходы госбюджета запланированы в объеме 731,03 млрд грн, расходы – 800,13 млрд грн, что соответственно на 18,6% и 16,8% превышает фактические показатели госбюджета-2016.

По общему фонду госбюджета намечено получить в этом году 673,74 млрд грн и потратить 739,71 млрд грн, нарастив показатели прошлого года соответственно на 17,2% и 15,1%.