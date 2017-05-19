Гройсман пообещал существенно увеличить финансирование науки из госбюджета

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Также планируется создание Национального фонда исследований, из которого будет осуществляться финансирование инновационных разработок.

Финансирование науки в следующем году может возрасти Slon.ru

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман пообещал при формировании бюджета на следующий год существенно увеличить финансирование науки.

"Наше задачей является изменить отношение к науке. Чтобы достижения, которые у нас есть, а они значительны, трансформировать в реальный сектор экономики", - заявил премьер, выступая по случаю Дня науки в Министерстве образования и науки, передает корреспондент ZN.UA.

При этом он отметил, что имеется необходимость "создать совершенно другую систему финансирования науки, другую систему мотивации и вознаграждения за труд ученых".

"Речь идет о том, чтобы создать эффективную модель управления наукой…Гарантирую, что при формировании бюджета на следующий год мы существенно увеличим финансирование науки", - подчеркнул Гройсман.

В частности, будет создан Национальный фонд исследований, из которого планируют финансировать инновационные разработки.

Как пишут в своей статье для ZN.UA Андрей Шевченко, Виталий Шадура, Ирина Егорченко, олигархической монополизированной экономике, с неразвитыми малыми и средними предприятиями, властной бюрократии, использующей государственные потоки и ренту для своего обогащения, не нужны ни наука, ни открытая наука, ни открытые инновации. "Такой экономике не нужны и равные права гражданского общества с властью, наукой и бизнесом, которые должны быть внедрены в модели открытых инноваций 2.0", - говорится в статье "Есть ли шанс восстановить научный потенциал Украины?" в еженедельнике "Зеркало недели".