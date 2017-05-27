Покрытие дефицита пенсионной системы целесообразно выделить в отдельную финансовую программу – эксперт

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Подобные программы — их часто называют национальными или базовыми — существуют во многих странах.

В Украине целесообразно проведение реформы по созданию базового уровня солидарной системы со страховой надстройкой

Покрытие дефицита солидарной пенсионной системы, а также прочих государственных пенсионных обязательств (в частности – разнообразных пенсионных надбавок) целесообразно выделить в самостоятельную финансовую программу, пишет в своей статье для ZN.UA ведущий научный сотрудник Института демографии и социальных исследований имени М.В. Птухи НАН Украины Лидия Ткаченко.

"С учетом неизбежности усиления роли государственного бюджета в финансировании пенсий целесообразным представляется перевод покрытия дефицита солидарной системы и других государственных пенсионных обязательств (разные доплаты, повышение к пенсиям чернобыльцам, детям войны и т.п.) в самостоятельную финансовую программу, которая будет составляющей солидарной системы наряду со страховой", – указывает она.

По словам специалиста, подобные программы — их часто называют национальными или базовыми — существуют во многих странах (Австралии, Новой Зеландии, Канаде, Дании, Норвегии, Швеции, Финляндии, др.). Выплаты из них могут носить универсальный характер (предоставляться независимо от наличия других доходов) или предоставляются на условиях проверки доходов и/или уменьшаются при наличии других источников доходов.

"Структурная реформа по созданию базового уровня солидарной системы со страховой надстройкой целесообразна также с учетом пожизненного характера пенсионных выплат. Пенсионный период жизни обычно длится 15–25 лет, и чем дольше живет человек на пенсии, тем больше размер его пенсии зависит не от стажа и прежнего заработка, а от текущих экономических и финансовых возможностей государства проводить надлежащую индексацию пенсий, чтобы поддерживать их уровень относительно роста цен и заработков современных поколений работающих", –подчеркивает автор.

Напомним, 17 мая Кабинет министров Украины единогласно одобрил проект пенсионной реформы. Проект предполагает повышение пенсионного возраста для людей, у которых нет официального трудового стажа в 25 лет.

Подробнее о проблемах реформы пенсионной системы Украины читайте в статье Лидии Ткаченко "Солидарная пенсионная система: о настоящих факторах неэффективности" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".