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Пенсии будут выплачивать по фактическому месту жительства

22 мая в 14:54

Прописка не будет иметь значение при выплате пенсии и денежной помощи.

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Кабмин "открепил" выплаты пенсий от прописки
Андрей Товстыженко, ZN.UA
 Пенсию и денежную помощь будут выплачивать не по прописке, а по фактическому месту жительства, которое указано в заявлении, говорится в постановлении Кабинета министров Украины.

Так, Постановлением №334 от 17 мая были внесены изменения в Порядок выплат пенсий и денежной помощи. Теперь выплаты будут осуществляться не "по месту жительства получателя", а "по указанному в заявлении месту фактического проживания получателя в населенном пункте в пределах Украины".

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Напомним, ожидается, что в рамках проведения пенсионной реформы, минимальный стаж будет повышен с нынешних 15 лет до 25 лет.

 

По материалам: ZN.UA
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Тэги пенсии выплаты помощь постановление Кабмин
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