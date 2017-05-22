Пенсии будут выплачивать по фактическому месту жительства

Прописка не будет иметь значение при выплате пенсии и денежной помощи.

Кабмин "открепил" выплаты пенсий от прописки Андрей Товстыженко, ZN.UA Пенсию и денежную помощь будут выплачивать не по прописке, а по фактическому месту жительства, которое указано в заявлении, говорится в постановлении Кабинета министров Украины.

Так, Постановлением №334 от 17 мая были внесены изменения в Порядок выплат пенсий и денежной помощи. Теперь выплаты будут осуществляться не "по месту жительства получателя", а "по указанному в заявлении месту фактического проживания получателя в населенном пункте в пределах Украины".

Напомним, ожидается, что в рамках проведения пенсионной реформы, минимальный стаж будет повышен с нынешних 15 лет до 25 лет.