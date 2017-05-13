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Минимальный стаж для получения пенсии могут повысить до 25 лет – Гройсман

13 мая в 02:47

Премьер пообещал уйти в отставку, если не проведет пенсионную реформу.

Гройсман в метро
Гройсман связал свою возможную отставку с пенсионной реформой
Правительственный портал
Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил о намерении повысить минимальный страховой стаж для получения пенсии по возрасту. Ожидается, что в рамках проведения пенсионной реформы, минимальный стаж будет повышен с нынешних 15 лет до 25 лет, заявил Гройсман в эфире канала "112. Украина".

"Мы считаем, что до 25 лет это абсолютно оптимальный стаж, который присущ большинству украинских граждан", - пояснил он.

Также премьер заявил, что готов уйти в отставку в случае непроведения пенсионной реформы, однако убежден, что она состоится.

"С 1 октября 5 млн 620 тыс. украинских пенсионеров получат повышенную пенсию и достаточное существенную. Если я это не выполню, пожалуйста, я готов тогда уйти в отставку, но я знаю, что я это сделаю, я знаю, что мы это сделаем совместно с коалицией и президентом, согласуем эти решения, будут подписаны президентом, и мы их внедрим", -  сказал Гройсман.

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Ранее министр соцполитики Украины Андрей Рева заявлял, что среди 12 млн украинских пенсионеров далеко не все имеют полный стаж, и реальной актуализации пенсионных выплат потребуют всего около 6 млн из них.

Читайте интервью Андрея Ревы ZN.UA в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".

По материалам: 112 Украина
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Тэги пенсии Украина стаж Гройсман реформы отставка
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