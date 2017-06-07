ОЭСР улучшила прогноз роста мировой экономики до 3,5% в 2017 году

Прогноз на 2018 год остался прежним.
"После многих лет слабого восстановления - рост глобальной экономики в 2016 году был самым низким с 2009 года - начали появляться некоторые признаки улучшения. Торговля и промышленное производство повышаются с очень низких уровней благодаря усилению роста внутреннего спроса в Азии и Европе, а уверенность частного сектора укрепляется, - отмечается в обзоре. - Однако неопределенность в политике остается высокой, доверие к правительству уменьшилось, рост заработной платы все еще слабый, неравенство сохраняется, а дисбалансы и уязвимости остаются на финансовых рынках".
На этом фоне ОЭСР прогнозирует в текущем году умеренный подъем мирового ВВП на 3,5% за счет увеличения торговли, инвестиций и улучшения показателей некоторых крупных сырьевых экономик.
Прогноз на 2018 год остался прежним - ожидается усиление темпов подъема до 3,6%.
По итогам 2016 года глобальная экономика выросла на 3%.
Фактические данные и прогноз ОЭСР:
|
|
среднее за 2004-2013гг
|
2014г
|
2015г
|
2016г
|
2017г
|
2018г
|
Реальный ВВП:
|
|
|
|
|
|
|
мир
|
3,9%
|
3,4%
|
3,1%
|
3,0%
|
3,5%
|
3,6%
|
страны ОЭСР, в т.ч.
|
1,6%
|
2,0%
|
2,2%
|
1,8%
|
2,1%
|
2,1%
|
США
|
1,6%
|
2,4%
|
2,6%
|
1,6%
|
2,1%
|
2,4%
|
еврозона
|
0,8%
|
1,2%
|
1,5%
|
1,7%
|
1,8%
|
1,8%
|
Япония
|
0,8%
|
0,3%
|
1,1%
|
1,0%
|
1,4%
|
1,0%
|
не ОЭСР, в т.ч.
|
6,6%
|
4,6%
|
3,9%
|
4,1%
|
4,6%
|
4,8%
|
Китай
|
10,3%
|
7,3%
|
6,9%
|
6,7%
|
6,6%
|
6,4%
|
Инфляция
|
2,0%
|
1,6%
|
0,8%
|
1,1%
|
2,3%
|
2,2%
|
Мировая торговля
|
5,4%
|
3,7%
|
2,7%
|
2,4%
|
4,6%
|
3,8%
Созданная в 1961 году ОЭСР - одна из ведущих экономических организаций мира, которая включает 35 наиболее развитых государства.
Напомним, Европейская комиссия повысила прогноз роста ВВП еврозоны на 2017 год до 1,7% с ранее ожидаемых 1,6%. Прогноз экономического подъема в еврозоне на 2018 год сохранился на уровне 1,8%.
Кабмин ухудшил оценку роста валового внутреннего продукта на 2017 год с 3% до 1,8% и повысил оценку инфляции (декабрь к декабрю) с 8,1% до 11,2%.Интерфакс-Украина