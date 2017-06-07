ОЭСР улучшила прогноз роста мировой экономики до 3,5% в 2017 году

Прогноз на 2018 год остался прежним.

Мировая экономика растет благодаря торговле, инвестициям и сырьевым экономикам Андрей Товстыженко, ZN.UA

Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) улучшила прогноз роста глобальной экономики. Повышена оценка увеличенияв 2017 году до 3,5% с ожидаемых ранее 3,3%, сообщается в докладе организации.

"После многих лет слабого восстановления - рост глобальной экономики в 2016 году был самым низким с 2009 года - начали появляться некоторые признаки улучшения. Торговля и промышленное производство повышаются с очень низких уровней благодаря усилению роста внутреннего спроса в Азии и Европе, а уверенность частного сектора укрепляется, - отмечается в обзоре. - Однако неопределенность в политике остается высокой, доверие к правительству уменьшилось, рост заработной платы все еще слабый, неравенство сохраняется, а дисбалансы и уязвимости остаются на финансовых рынках".

На этом фоне ОЭСР прогнозирует в текущем году умеренный подъем мирового ВВП на 3,5% за счет увеличения торговли, инвестиций и улучшения показателей некоторых крупных сырьевых экономик.

Прогноз на 2018 год остался прежним - ожидается усиление темпов подъема до 3,6%.

По итогам 2016 года глобальная экономика выросла на 3%.

Фактические данные и прогноз ОЭСР:

среднее за 2004-2013гг 2014г 2015г 2016г 2017г 2018г Реальный ВВП: мир 3,9% 3,4% 3,1% 3,0% 3,5% 3,6% страны ОЭСР, в т.ч. 1,6% 2,0% 2,2% 1,8% 2,1% 2,1% США 1,6% 2,4% 2,6% 1,6% 2,1% 2,4% еврозона 0,8% 1,2% 1,5% 1,7% 1,8% 1,8% Япония 0,8% 0,3% 1,1% 1,0% 1,4% 1,0% не ОЭСР, в т.ч. 6,6% 4,6% 3,9% 4,1% 4,6% 4,8% Китай 10,3% 7,3% 6,9% 6,7% 6,6% 6,4% Инфляция 2,0% 1,6% 0,8% 1,1% 2,3% 2,2% Мировая торговля 5,4% 3,7% 2,7% 2,4% 4,6% 3,8%

Созданная в 1961 году ОЭСР - одна из ведущих экономических организаций мира, которая включает 35 наиболее развитых государства.

Напомним, Европейская комиссия повысила прогноз роста ВВП еврозоны на 2017 год до 1,7% с ранее ожидаемых 1,6%. Прогноз экономического подъема в еврозоне на 2018 год сохранился на уровне 1,8%.

Кабмин ухудшил оценку роста валового внутреннего продукта на 2017 год с 3% до 1,8% и повысил оценку инфляции (декабрь к декабрю) с 8,1% до 11,2%.