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ОЭСР улучшила прогноз роста мировой экономики до 3,5% в 2017 году

7 июня в 13:16

Прогноз на 2018 год остался прежним.

рейтинг, экономические прогнозы, рост экономика, moneti
Мировая экономика растет благодаря торговле, инвестициям и сырьевым экономикам
Андрей Товстыженко, ZN.UA
Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) улучшила прогноз роста глобальной экономики. Повышена оценка увеличения реального ВВП в 2017 году до 3,5% с ожидаемых ранее 3,3%, сообщается в докладе организации.

"После многих лет слабого восстановления - рост глобальной экономики в 2016 году был самым низким с 2009 года - начали появляться некоторые признаки улучшения. Торговля и промышленное производство повышаются с очень низких уровней благодаря усилению роста внутреннего спроса в Азии и Европе, а уверенность частного сектора укрепляется, - отмечается в обзоре. - Однако неопределенность в политике остается высокой, доверие к правительству уменьшилось, рост заработной платы все еще слабый, неравенство сохраняется, а дисбалансы и уязвимости остаются на финансовых рынках".

На этом фоне ОЭСР прогнозирует в текущем году умеренный подъем мирового ВВП на 3,5% за счет увеличения торговли, инвестиций и улучшения показателей некоторых крупных сырьевых экономик.

Прогноз на 2018 год остался прежним - ожидается усиление темпов подъема до 3,6%.

По итогам 2016 года глобальная экономика выросла на 3%.

Фактические данные и прогноз ОЭСР:

 

среднее за 2004-2013гг

2014г

2015г

2016г

2017г

2018г

Реальный ВВП:

 

 

 

 

 

 

мир

3,9%

3,4%

3,1%

3,0%

3,5%

3,6%

страны ОЭСР, в т.ч.

1,6%

2,0%

2,2%

1,8%

2,1%

2,1%

США

1,6%

2,4%

2,6%

1,6%

2,1%

2,4%

еврозона

0,8%

1,2%

1,5%

1,7%

1,8%

1,8%

Япония

0,8%

0,3%

1,1%

1,0%

1,4%

1,0%

не ОЭСР, в т.ч.

6,6%

4,6%

3,9%

4,1%

4,6%

4,8%

Китай

10,3%

7,3%

6,9%

6,7%

6,6%

6,4%

Инфляция

2,0%

1,6%

0,8%

1,1%

2,3%

2,2%

Мировая торговля

5,4%

3,7%

2,7%

2,4%

4,6%

3,8%

Созданная в 1961 году ОЭСР - одна из ведущих экономических организаций мира, которая включает 35 наиболее развитых государства.

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Напомним, Европейская комиссия повысила прогноз роста ВВП еврозоны на 2017 год до 1,7% с ранее ожидаемых 1,6%. Прогноз экономического подъема в еврозоне на 2018 год сохранился на уровне 1,8%.

Кабмин ухудшил оценку роста валового внутреннего продукта на 2017 год с 3% до 1,8% и повысил оценку инфляции (декабрь к декабрю) с 8,1% до 11,2%.

По материалам: Интерфакс-Украина
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Тэги экономика прогноз ВВП мировая
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