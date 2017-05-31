НБУ смягчил ограничения на валютном рынке

Снимаются ограничения для физических лиц на перевод средств за пределы Украины.

НБУ смягчил валютные операции Андрей Товстыженко, ZN.UA Национальный банк Украины снял запрет на покупку иностранной валюты при наличии у клиента собственных средств на сумму более 100 тыс. долларов в эквиваленте, сообщает пресс-служба НБУ.

Снимаются ограничения для физических лиц на перевод средств за пределы Украины для неторговых операций. Ранее они были ограничены суммой не более 150 тыс. гривень.

Кроме того, банкам разрешили проводить операции по обмену иностранной валюты без ограничений относительно группы классификатора иностранных валют и банковских металлов как на межбанковском, так и на международном валютном рынке.