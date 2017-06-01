НБУ повысил официальный курс гривни до 26,31 грн/доллар

Доллар продолжает дешеветь.

Доллар подешевел еще на четыре копейки Pixabay

установил официальный курс гривни к доллару на четверг, 1 июня, на уровне

грн/доллар, понизив его на четыре копейки по сравнению с предыдущим рабочим днем (26,35 грн/доллар в среду, 31 мая).

Курс евро установлен на уровне 29,52 грн/евро (31 мая - 29,44 гривень), 10 рублей – 4,641 грн/рубль (31 мая - 4,662 гривни).

25 мая НБУ принял решение снизить учетную ставку с 13% до 12,5% годовых. "Смягчение монетарной политики согласуется с необходимостью достижения целей по инфляции в 2017-2018 годах и одновременно направлено на поддержку экономического роста", - сказано в сообщении НБУ.

Регулятор считает достижимыми цели по инфляции на 2017 и 2018 годы. Прогноз инфляции на 2017 год остается на уровне 9,1%, за 2018 на уровне 6%. В 2019 году прогнозируется снижение инфляции до 5%.