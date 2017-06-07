НБУ повысил официальный курс гривни до 26,24 грн/доллар

Доллар снова подешевел.

Доллар подешевел на четыре копейки Андрей Товстыженко, ZN.UA

установил официальный курс гривни к доллару на среду, 7 июня, на уровне

грн/доллар, понизив его на четыре копейки по сравнению с предыдущим рабочим днем (26,28 грн/доллар во вторник, 6 июня).

Курс евро установлен на уровне 29,54 грн/евро (6 июня - 29,47 гривень), 10 рублей – 4,631 грн/рубль (6 июня - 4,636 гривни).

25 мая НБУ принял решение снизить учетную ставку с 13% до 12,5% годовых. "Смягчение монетарной политики согласуется с необходимостью достижения целей по инфляции в 2017-2018 годах и одновременно направлено на поддержку экономического роста", - сказано в сообщении НБУ.

Регулятор считает достижимыми цели по инфляции на 2017 и 2018 годы. Прогноз инфляции на 2017 год остается на уровне 9,1%, за 2018 на уровне 6%. В 2019 году прогнозируется снижение инфляции до 5%.