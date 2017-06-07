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НБУ повысил официальный курс гривни до 26,24 грн/доллар

7 июня в 08:54

Доллар снова подешевел.

доллар
Доллар подешевел на четыре копейки
Андрей Товстыженко, ZN.UA
Нацбанк Украины установил официальный курс гривни к доллару на среду, 7 июня, на уровне 26,24 грн/доллар, понизив его на четыре копейки по сравнению с предыдущим рабочим днем (26,28 грн/доллар во вторник, 6 июня).

Курс евро установлен на уровне 29,54 грн/евро (6 июня - 29,47 гривень), 10 рублей – 4,631 грн/рубль (6 июня - 4,636 гривни).

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25 мая НБУ принял решение снизить учетную ставку с 13% до 12,5% годовых. "Смягчение монетарной политики согласуется с необходимостью достижения целей по инфляции в 2017-2018 годах и одновременно направлено на поддержку экономического роста", - сказано в сообщении НБУ.

Регулятор считает достижимыми цели по инфляции на 2017 и 2018 годы. Прогноз инфляции на 2017 год остается на уровне 9,1%, за 2018 на уровне 6%. В 2019 году прогнозируется снижение инфляции до 5%.

По материалам: ZN.UA
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Тэги Нацбанк курс гривна доллар
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