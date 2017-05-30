НБУ понизил официальный курс гривни до 26,38 грн/доллар

Доллар снова подорожал.

Доллар подорожал на четыре копейки Pixabay Нацбанк Украины установил официальный курс гривни к доллару на вторник, 30 мая, на уровне 26,38 грн/доллар, повысив его на четыре копейки по сравнению с предыдущим рабочим днем (26,34 грн/доллар в понедельник, 29 мая).

Курс евро установлен на уровне 29,52 грн/евро (29 мая - 29,49 гривень), 10 рублей – 4,653 грн/рубль (29 мая - 4,641 гривни).

25 мая НБУ принял решение снизить учетную ставку с 13% до 12,5% годовых. "Смягчение монетарной политики согласуется с необходимостью достижения целей по инфляции в 2017-2018 годах и одновременно направлено на поддержку экономического роста", - сказано в сообщении НБУ.

Регулятор считает достижимыми цели по инфляции на 2017 и 2018 годы. Прогноз инфляции на 2017 год остается на уровне 9,1%, за 2018 на уровне 6%. В 2019 году прогнозируется снижение инфляции до 5%.