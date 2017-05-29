НБУ понизил официальный курс гривни до 26,34 грн/доллар

Доллар подорожал на семь копеек.

установил официальный курс гривни к доллару на понедельник, 29 мая, на уровне

грн/доллар, повысив его на семь копеек по сравнению с предыдущим рабочим днем (26,27 грн/доллар в пятницу, 26 мая).

Курс евро установлен на уровне 29,49 грн/евро (26 мая - 29,46 гривень), 10 рублей – 4,641 грн/рубль (26 мая - 4,686 гривни).

25 мая НБУ принял решение снизить учетную ставку с 13% до 12,5% годовых. "Смягчение монетарной политики согласуется с необходимостью достижения целей по инфляции в 2017-2018 годах и одновременно направлено на поддержку экономического роста", - сказано в сообщении НБУ.

Регулятор считает достижимыми цели по инфляции на 2017 и 2018 годы. Прогноз инфляции на 2017 год остается на уровне 9,1%, за 2018 на уровне 6%. В 2019 году прогнозируется снижение инфляции до 5%.