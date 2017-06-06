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НБУ понизил официальный курс гривни до 26,28 грн/доллар

6 июня в 09:05

Доллар подорожал на копейку.

доллар
Доллар немного вырос в цене
Feverpitch / Depositphotos
Нацбанк Украины установил официальный курс гривни к доллару на вторник, 6 июня, на уровне 26,28 грн/доллар, повысив его на одну копейку по сравнению с предыдущим рабочим днем (26,27 грн/доллар в пятницу, 2 июня).

Курс евро установлен на уровне 29,47 грн/евро (2 июня - 29,47 гривень), 10 рублей – 4,636 грн/рубль (2 июня - 4,646 гривни).

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25 мая НБУ принял решение снизить учетную ставку с 13% до 12,5% годовых. "Смягчение монетарной политики согласуется с необходимостью достижения целей по инфляции в 2017-2018 годах и одновременно направлено на поддержку экономического роста", - сказано в сообщении НБУ.

Регулятор считает достижимыми цели по инфляции на 2017 и 2018 годы. Прогноз инфляции на 2017 год остается на уровне 9,1%, за 2018 на уровне 6%. В 2019 году прогнозируется снижение инфляции до 5%.

По материалам: ZN.UA
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Тэги Нацбанк гривна курс доллар
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