Минфин продал госбонды на 75,2 млн грн

Срок обращения всех облигаций 168 дней.
Министерство финансов 30 мая на плановом еженедельном аукционе по размещению облигаций внутреннего государственного займа привлекло в государственный бюджет 75,2 млн грн, сообщает пресс-служба Минфина.
На аукционе были проданы ОВГЗ со сроком обращения 168 дней на 75,198 млн грн под 13,88% годовых.
К размещению предлагались и бонды со сроком обращения 357 дней, но на них заявок не постопило.
Напомним, Кабинет министров одобрил выпуск облигаций внутреннего государственного займа на сумму до 229 млрд грн с погашением в 2025-2047 годах для обмена ранее выпущенных ОВГЗ с погашением с июня 2017 года по ноябрь 2030 года.
Сообщалось, что облигации внутреннего госзайма в портфелях банков в 2016 году выросли на 173 млрд грн, или в три раза.
Размер китайских инвестиций в Украине составил более 7 млрд долларов. При этом средства вложены в облигации.
ZN.UA