Минфин продал госбонды на 75,2 млн грн

Срок обращения всех облигаций 168 дней.

Минфин не привлек покупателей на облигации сроком обращения 357 дней Андрей Товстыженко, ZN.UA Министерство финансов 30 мая на плановом еженедельном аукционе по размещению облигаций внутреннего государственного займа привлекло в государственный бюджет 75,2 млн грн, сообщает пресс-служба Минфина.



На аукционе были проданы ОВГЗ со сроком обращения 168 дней на 75,198 млн грн под 13,88% годовых.



К размещению предлагались и бонды со сроком обращения 357 дней, но на них заявок не постопило.

Напомним, Кабинет министров одобрил выпуск облигаций внутреннего государственного займа на сумму до 229 млрд грн с погашением в 2025-2047 годах для обмена ранее выпущенных ОВГЗ с погашением с июня 2017 года по ноябрь 2030 года.

Сообщалось, что облигации внутреннего госзайма в портфелях банков в 2016 году выросли на 173 млрд грн, или в три раза.

Размер китайских инвестиций в Украине составил более 7 млрд долларов. При этом средства вложены в облигации.