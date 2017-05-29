Минфин рассекретит условия реструктуризации $ 23 млрд долгов 2015 года

Суд признал незаконным отказ Минфина раскрыть детали реструктуризации долгов.

Минфин поделится подробностями реструктуризации долгов

Суд признал незаконным отказ Министерства финансов раскрыть деталина $ 23 млрд, подписанных Специальным комитетом кредиторов Украины, сообщает "Главком" , со ссылкой на решение Киевского апелляционного админсуда от 17 мая 2017 г.

Этим решением суд оставил в силе выводы первой инстанции о незаконности отказа министерства раскрыть детали сделки двухлетней давности.

Напомним, летом 2015 г. после долгих переговоров Минфин договорился о реструктуризации почти $ 23 млрд долга. 20% из них - $ 3,6 млрд - кредиторы согласились списать. Сроки погашения части долга, который не был списан, перенесены на 2019-2027 гг. Таким образом, первый платеж Украине был отсрочен на четыре года, а сэкономленные средства - около $ 11,6 млрд - остались в экономике.

27 августа 2015 г. Кабинет министров единогласно утвердил условия реструктуризации еврооблигаций Украины, которые были согласованы с комитетом кредиторов. Как говорится в судебном иске, киевский адвокат Алексей Хомяков в сентябре 2015 г. обратился в Минфин с просьбой предоставить копии всех подписанных и утвержденных документов, которые касались заимствований следующими субъектами, общей номинальной стоимостью $ 22,6 млрд.

В октябре 2015 г. Министерство финансов сообщило запрашивающему, что согласно нормам английского права, сделки, которые были заключены при размещении ОВГЗ, являются конфиденциальными и не могут предоставляться третьим лицам. Также, в указанном письме указано, что между Минфином и Специальным комитетом кредиторов был подписан договор о неразглашении конфиденциальной информации о реструктуризации государственного и гарантированного государством долга, следовательно, указанная информация разглашению не подлежит.

Считая предоставленный ответчиком отказ необоснованным, Хомяков обратился в Окружной админсуд Киева, который 23 февраля 2017 г. удовлетворил его иск.

Минфин подало апелляцию, но проиграл. Апелляционный админсуд пришел к выводу, что Кабмин не предоставил надлежащих и допустимых доказательств, подтверждающих конфиденциальность запрашиваемой истцом информации.

Минфин может подать кассационную жалобу в течение двадцати дней после решения суда.

Напомним, по мнению экспертов, проблема "Приватбанка" - блуждание среди реструктуризационных "сосен".

Сообщалось, что с 1 апреля Кабмин запланировал запуск реструктуризации долгов за газ и электроэнергию предприятий ЖКХ.