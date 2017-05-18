Минфин предложил уменьшить уровень подконтрольности госбанков президенту и правительству - СМИ

Соответствующий законопроект был вынесен на рассмотрение правительственного комитета под председательством первого вице-премьера Кубива.

В Минфине хотят сделать набсоветы госбанков более независимыми Андрей Товстыженко, ZN.UA

Министерство финансов выступило с предложением изменить систему избрания наблюдательных советов, а также наделить набсоветы функциями независимости от влияния основного акционера.

Как сообщают "Наші гроші", соответствующий проект закона 17 мая был вынесен на рассмотрение правительственного комитета под председательством первого вице-премьер-министра Степана Кубива.

В пояснительной записке к документу указывается, что специалисты Минфина вместе с МВФ, Мировым банком и ЕБРР работают над реформированием государственного банковского сектора Украины. В рамках этой работы принято решение привести механизм управления госбанков в соответствие с "самыми лучшими мировыми стандартами", путем создания изолированной от политического влияния системы управления.

Такой механизм предложено реализовать через создание независимых от правительства набсоветов.

Законопроект Минфина предусматривает, что набсовет госбанка должен будет состоять из семи человек. По одному человеку будут предлагать президент и Кабмин, а пятеро членов набсовета будут независимыми.

Члены набсоветов будут выполнять свои фонкции на платной основе.

Для отбора независимых членов набсовета должна быть создана комиссия – по три человека от президента и Кабмина. Претендентов на конкурс будет отбирать компания, которая должна иметь минимум десятилетний опыт по отбору руководящего состава ведущих мировых банков.

В то же время, в обнародованном журналистами экспертном выводе к проекту Минфина указано, что перестройка модели управления госбанками может привести к утрате государством контроля над ними, а права государства, как собственника банка, будут меньшими, чем у собственника частного финучреждения.

Подчеркивается, что согласно проекту закона, главой набсовета может быть только независимый представитель, что приведет к фактической утрати государством контроля над своей собственностью.

Так, независимые члены набсовета смогут самостоятельно проголосовать за отчуждение акций государственного банка, и этому решению не смогут помешать общие сборы акционеров в лице правительства. Кроме того, независимые члены совета смогут самостоятельно, без представителей правительства и президента, принимать решения, создавать и возглавлять комитеты по аудиту и по вопросам назначения себе вознаграждения.

Указывается, что претендентов в набсовет госбанка, где 100% акций принадлежит государству, будет выбирать иностранная компания, а предложенные критерии к претендентам не позволят большинству украинских специалистов финсектора претендовать на это должность. В результате, наиболее высокие шансы будут иметь иностранцы.

По мнению экспертов, ряд положений проекта Минфина не согласован с украинским законодательством. Отмечается также, что проект предлагает позволить госбанкам существовать в форме частных акционерных обществ, что уменьшает по отношению к ним требования корпоративного управления и объема раскрытия информации.

Ранее банковский эксперт Вадим Сирота в своей статье для ZN.UA писал, что после национализации "Приватбанка" государство из участника банковского рынка превратилось в монополиста, что влечет за собой огромные убытки для государственного бюджета.

По его словам, сегодня государство контролирует 52% активов, 60% депозитов физических и 49% — юридических лиц. Доля обслуживаемых госбанками активных платежных карт, при этом, достигла 74%.

Подробнее о рисках и проблемах, связанных с возникшей на банковском рынке монополией государства, читайте в статье Вадима Сироты "Госбанки: токсичная поклажа черных ящиков" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".