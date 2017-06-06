Курс на межбанке укрепился до 26,25 грн/доллар

Национальная валюта продолжает укрепляться. НБУ купил на рынке еще 40 млн долларов.
Как сообщили дилеры коммерческих банков, котировки гривни к окончанию торгов составили 26,24-26,255 грн/доллар.
Национальный банк Украины (НБУ) во вторник купил на аукционе ,2 млн. Средневзвешенный курс по итогам аукциона составил 26,2495 грн/доллар.
Согласно данным НБУ, средневзвешенный курс гривни на межбанковском валютном рынке в этот день укрепился до 26,2466 грн/доллар с 26,2809 грн/доллар в предыдущий рабочий день.
Торговый оборот составил 316,68 млн долларов, тогда как в предыдущий рабочий день составил 252,16 млн долларов.
Напомним, что международные резервы Украины за май выросли на 443 млн долларов, или 2,6%, и на 1 июня 2017 года составили 17 млрд 618 млн долларов
В мае Национальный банк выкупил на межбанковском валютном рынке 525 млн долларов (из них 266 млн долларов - с помощью интервенций в форме запроса лучшего курса).Интерфакс-Украина , ZN.UA ,