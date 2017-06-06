Курс на межбанке укрепился до 26,25 грн/доллар

Национальная валюта продолжает укрепляться. НБУ купил на рынке еще 40 млн долларов.

Доллар подешевел еще на несколько копеек Василий Артюшенко, ZN.UA

Курс гривни наво вторник, 6 июня, укрепился до 26,2475 грн/ с 26,2825 грн/доллар в предыдущий рабочий день.

Как сообщили дилеры коммерческих банков, котировки гривни к окончанию торгов составили 26,24-26,255 грн/доллар.

Национальный банк Украины (НБУ) во вторник купил на аукционе ,2 млн. Средневзвешенный курс по итогам аукциона составил 26,2495 грн/доллар.

Согласно данным НБУ, средневзвешенный курс гривни на межбанковском валютном рынке в этот день укрепился до 26,2466 грн/доллар с 26,2809 грн/доллар в предыдущий рабочий день.

Торговый оборот составил 316,68 млн долларов, тогда как в предыдущий рабочий день составил 252,16 млн долларов.

Напомним, что международные резервы Украины за май выросли на 443 млн долларов, или 2,6%, и на 1 июня 2017 года составили 17 млрд 618 млн долларов

В мае Национальный банк выкупил на межбанковском валютном рынке 525 млн долларов (из них 266 млн долларов - с помощью интервенций в форме запроса лучшего курса).