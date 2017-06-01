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Курс на межбанке укрепился до 26,27 грн/доллар

1 июня в 19:30

В первый день лета национальная валюта продолжила курс на укрепление к доллару.

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Доллар продолжает дешеветь
Василий Артюшенко, ZN.UA
Курс гривни на межбанковском валютном рынке в четверг, 1 июня, укрепился до 26,27 грн/доллар с 26,31 грн/доллар в предыдущий рабочий день.

Как сообщили дилеры коммерческих банков, котировки гривни к окончанию торгов составили 26,26-26,28 грн/доллар.

Национальный банк Украины (НБУ) в этот день аукцион не проводил.

Согласно данным НБУ, средневзвешенный курс гривни на межбанковском валютном рынке в этот день укрепился до 26,2709 грн/доллар с 26,3103 грн/доллар предыдущий рабочий день.

Торговый оборот составил 248,16 млн долларов, тогда как в предыдущий рабочий день составил 300,56 млн долларов.

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Напомним, что международные резервы Украины за апрель выросли на 2 млрд 52 млн долларов, или 13,57%, и на 1 мая 2017 года составили 17 млрд 175 млн долларов.

НБУ в апреле на межбанковском валютном рынке купил 402,3 млн долларов, в том числе 201 млн долларов на интервенциях в форме запроса лучшего курса.

По материалам: Интерфакс-Украина , ZN.UA ,
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