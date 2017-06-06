Международные резервы Украины в мае выросли на 440 млн долларов

Резервы увеличились исключительно за счет покупки НБУ валюты на межбанковском валютном рынке.

НБУ пополнил золотовалютную кубышку Нацбанк Украины / Flickr

Украины за май выросли на 443 млн долларов, или 2,6%, и на 1 июня 2017 года составили 17 млрд 618 млн долларов, сообщает пресс-служба НБУ.

С начала 2017 года объем резервов увеличился на 2 млрд 80 млдн долларов, или на 13,4%.

"Как и в предыдущие месяцы, в мае увеличение резервов происходило в основном благодаря благоприятной для отечественного экспорта ситуации на мировых сырьевых рынках, которая позволяла НБУ проводить покупку валюты и одновременно не противодействовать тенденции к укреплению национальной валюты", - говорится в сообщении НБУ.

В мае Национальный банк выкупил на межбанковском валютном рынке 525 млн долларов (из них 266 млн долларов - с помощью интервенций в форме запроса лучшего курса).

Как сообщалось, международные резервы Украины на 1 января 2017 года составили 15 млрд 539 млн долларов, увеличившись за весь 2016 год – на 2 млрд 239 млн долларов (на 16,8%).