Курс на межбанке укрепился до 26,19 грн/доллар

Национальная валюта продолжает укрепляться. НБУ купил на рынке еще 50 млн долларов.

Курс приближается к уровню 26 грн/доллар Василий Артюшенко, ZN.UA

Курс гривни нав среду, 7 июня, укрепился до 26,19 грн/доллар с 26,2475 грн/доллар в предыдущий рабочий день.

Как сообщили дилеры коммерческих банков, котировки гривни к окончанию торгов составили 26,18-26,20 грн/доллар.

НБУ в среду купил на аукционе 50 млн долларов. Средневзвешенный курс по итогам аукциона составил 26,2091 грн/доллар.

По данным НБУ, средневзвешенный курс гривни на межбанковском валютном рынке в среду укрепился до 26,2054 грн/доллар с 26,2466 грн/доллар по завершении торгов в предыдущий рабочий день.

Торговый оборот составил 382,66 млн долларов, тогда как в предыдущий рабочий день составил 316,68 млн долларов.

Напомним, что международные резервы Украины за май выросли на 443 млн долларов, или 2,6%, и на 1 июня 2017 года составили 17 млрд 618 млн долларов

В мае Национальный банк выкупил на межбанковском валютном рынке 525 млн долларов (из них 266 млн долларов - с помощью интервенций в форме запроса лучшего курса).