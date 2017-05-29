Количество инвестсделок с украинскими инновационными компаниями в 2016 г увеличилось на 32% - UVCA

Объем инвестиций в отечественные инновационные компании уменьшился на 33%.

Растет интерес инвесторов к украинским компаниям rbc.ru

Количествос украинскими инновационными компаниями в 2016 году возросло на 32% - до 87, говорится в пресс-релизе "Украинской ассоциации венчурного капитала и прямых инвестиций" (UVCA).

Отмечается, что общая сумма инвестиций в 2016 году составила $ 88 млн, что на 33% меньше чем в 2015 году.

"Причиной такого явления стало то, что в 2015 году было несколько инвестиционных сделок, сумма которых исчисляется десятками миллионов долларов", - разъясняется в сообщении.

Особенностью инвестиционного рынка в 2016 году стало то, что инвесторы были больше сконцентрированы на вложении средств в компании на начальном уровне. Таких сделок было 73, а средний размер инвестиции в одну компанию составил более $ 500 тыс.

"Можно ожидать, что компании, сейчас получившие "стартовый капитал" будут в будущем привлекать инвестиции больших объемов", - отмечается в пресс-релизе.

По словам, главы наблюдательного совета UVCA Андрея Колодюка, с учетом всех инвестиций, средний чек в 2016 году составил $ 1 млн.

"С учетом того, что в среднем сделка совершается через 8-12 месяцев после начала общения, мы можем прогнозировать продолжение роста как количества инвестиционных сделок, так и общих сумм. Но, к сожалению, отобразить это в цифрах будет возможно только в 2017 году. Подтверждением моих слов является инвестиция $ 110 млн в Grammarly, которая уже состоялась, но войдет только в следующий обзор", - цитируется в сообщении А.Колодюк.

Согласно пресс-релизу, в 2016 году на украинском инвестиционном рынке появились крупные международные игроки, в том числе из Кремниевой Долины.

"Около 60% инвестиционных сделок заключены с участием международных инвесторов, при этом иностранный капитал составил более 80% общего объема инвестиций в 2016 году (без учета нераскрытых сделок)", - отмечается в сообщении.

Самой привлекательной отраслью для инвесторов, по данным UVCA, являются онлайн услуги – 16 сделок на общую сумму $ 9 млн.

Напомним, Европейский банк реконструкции и развития (ЕББР) в 2016 году инвестировал в проекты в Украине 581 млн евро - на 41,73% меньше, чем в 2015 году (997 млн евро).