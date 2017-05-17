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"Киевстар" и Vodafone заблокировали доступ к российским соцсетям

17 мая в 20:45

Заблокитрован также доступ к Mail.ru.

"Киевстар" соцсети
"Киевстар" заблокировал "Вконтакте"
Оператор мобильной связи "Киевстар" и Vodafone Украина заблокировали пользователям доступ к "ВКонтакте" и "Одноклассникам", которые попали в санкционный список Украины.
 
"Уважаемый клиент! Вы пользуетесь услугами интернет-провайдера "Киевстар". Мы придерживаемся законов Украины и вынуждены заблокировать доступ к соцсети "ВКонтакте", – сказано в сообщении провайдера. 
 
Также оператор заблокировал доступ к почте Mail.ru.
 
Сайт "Одноклассники" не работает в браузерах Mozilla Firefox и Google Chrome. 
 
 
Ранее мобильные операторы "Киевстар", "Лайфселл" и "Vodafone Украина" начали выполнять указ президента Украины Петра Порошенко о прекращении доступа к российским социальных сетям "ВКонтакте", "Одноклассники" и всем сервисам Yandex и Mail.Ru.

 

 

 

По материалам: УНИАН
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Тэги Украина Vodafone Киевстар доступ Вконтакте Россия Одноклассники Google Firefox браузер работа chrome Mozilla
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