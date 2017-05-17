"Киевстар" и Vodafone заблокировали доступ к российским соцсетям

Заблокитрован также доступ к Mail.ru.

"Киевстар" заблокировал "Вконтакте" Оператор мобильной связи "Киевстар" и Vodafone Украина заблокировали пользователям доступ к "ВКонтакте" и "Одноклассникам", которые попали в санкционный список Украины.

"Уважаемый клиент! Вы пользуетесь услугами интернет-провайдера "Киевстар". Мы придерживаемся законов Украины и вынуждены заблокировать доступ к соцсети "ВКонтакте", – сказано в сообщении провайдера.

Также оператор заблокировал доступ к почте Mail.ru.

Сайт "Одноклассники" не работает в браузерах Mozilla Firefox и Google Chrome.