Инвестиции в аграрный сектор в январе-марте выросли почти на 60%

Доля аграрного сектора в общем объеме инвестиций в экономику Украины выросла до 16,8%.

Инвесторы выбирают аграрный сектор rbc.ru

Общий объем капитальныхв аграрный сектор экономики в первом квартале 2017 г. вырос до 10,9 млрд грн, что на 4 млрд грн или на 57,9% больше, чем в первом квартале 2016 г, сообщается " Укринформ " со ссылкой на расчеты Национального научного центра Институт аграрной экономики.

"Общий объем капитальных инвестиций, освоенных в аграрном секторе экономики в январе-марте 2017 г, составил 10,9 млрд грн. Это на 4,0 млрд грн или 57,9% больше по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года", - говорится в сообщении.

Доля аграрного сектора в объеме инвестиций в экономику Украины выросла с 13,5% до 16,8%.

По прогнозам ученых Института аграрной экономики, если в 2017 г. не возникнет форс-мажорных обстоятельств, общий объем капитальных инвестиций в аграрный сектор Украины вырастет с 49,7 млрд грн (по итогам 2016 г.) до 75 млрд грн.

Напомним, объем прямых иностранных инвестиций в Украине в виде акционерного капитала на 1 апреля 2017 года составил $ 38,05 млрд, что на $ 0,73 млрд, или на 2% превышает показатель на начало года.

Сообщалось также, что в правительстве ждут роста иностранных инвестиций в 2017 году до $ 4,5 млрд. По оценкам чиновников, к 2020 году приток прямых иностранных инвестиций в Украину должен вырасти до $ 8 млрд.