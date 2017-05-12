АМКУ разрешил "Кернелу" купить "Украинские аграрные инвестиции"

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Сделка обеспечит более 50% голосов в высшем органе управления компании.

"Кернел" скупает агропредприятия вместе с землей Антимонопольный комитет Украины разрешил компании Jerste BV, котрая входит в Kernel Holding S.A., приобрести акции компании Ukrainian Agrarian Investments S.A. ("Украинские аграрные инвестиции"), сообщается на сайте АМКУ.

"Предоставлено разрешение компании Jerste B. V. (г. Амстердам, Нидерланды) на приобретение акций компании Ukrainian Agrarian Investments S. A. (Люксембург), что обеспечивает превышение 50% голосов в высшем органе управления компании", - говорится в сообщении.

Ukrainian Agrarian Investments S.A. занимается производством сельхозпродукции. В структуру холдинга входит свыше 70 хозяйств в северной и западной Украине. Земельный банк оценивается в 260 тыс. га.

"Кернел" – крупнейший производитель и экспортер подсолнечного масла, производитель и поставщик сельскохозяйственной продукции из региона Черноморского бассейна на мировые рынки. Вертикально-интегрированная структура компании строится на тесно связанных между собой бизнес-сегментах: производство, экспорт и внутренние продажи подсолнечного масла; растениеводство; экспорт зерновых культур; предоставление услуг по хранению и перевалке зерна на элеваторах и портовых терминалах. С 2007 года акции компании торгуются на WSE. "Кернел" завершил 2016 ФГ с чистой прибылью в $ 225,2 млн, что в 2,1 раза больше, чем в 2015 ФР. Его выручка сократилась на 14,6% - до $ 1,989 млрд, EBITDA – на 12,7%, до $ 346,4 млн.

Напомним, что Антимонопольный комитет разрешил холдингу "Кернел" приобрести контрольные пакеты акций десяти украинских аграрных предприятий.

Среди крупнейших получателем возмещения налога на добавленную стоимость в апреле 2017 года стал холдинг "Кернел".