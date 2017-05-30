Гройсман выделит ещё 5 млрд грн на ремонт дорог

Источником средств могут быть поступления от спецконфискации.

Премьер не доволен темпами ремонта дорог Правительственный портал Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявляет, что намерен инициировать выделение дополнительно 5 млрд грн на ремонт дорог, в том числе из средств, полученных от специальной конфискации. Об этом премьер-министр сообщил на брифинге в ходе инспекции ремонта дороги Львов-Тернополь.

"Я буду предлагать в этом году, в том числе от спецконфискации, около 5 млрд денег, все-таки увеличить финансирование на дороги", - сказал он.

В 2017 году планируется потратить около 30 млрд грн на ремонт дорог.

Гройсман подчеркнул, что будет настаивать на выделении средств на дорогу Львов-Тернополь-Хмельницкий-Винница-Умань-Одесса.

Премьер отметил, что не доволен темпами ремонта дорог в Луганской, Запорожской, Закарпатской, Николаевской областях и в Киеве.

"Я дал поручение, чтобы на этой неделе профильный вице-премьер, руководитель автодора собрал руководителей областей, посмотрел, в чем там проблема, чтобы помочь им сдвинуться с места", - сказал премьер.

Ранее Гройсман поделился, как он видит земельную реформу. По его словам, покупка земли должна быть доступна только физлицам-гражданам Украины и в объеме не более 200 га на одного человека.