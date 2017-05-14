Гройсман назвал условие повышения пенсий в октябре

По словам премьер-министра, пенсионная реформа не предусматривает повышения пенсионного возраста.

Гройсман пообещал уйти в отставку в случае провала пенсионной реформы Наталья Шевченко, ZN.UA

Если Верховная Рада в мае поддержит правительственный законопроект о, то размер пенсий будет увеличен уже в октябре, заявил премьер-министр Владимир Гройсман в эфире телеканала ICTV в воскресенье, 14 мая.

"Мы много месяцев работали над формулой, чтобы обеспечить уже с 1 октября повышение 5 миллионам 600 тысячам пенсионеров пенсий от 200 до тысячи гривень. Это довольно существенное повышение пенсий, и оно будет на постоянной основе", – заверил глава правительства.

Премьер уточнил, что реформа предусматривает отмену налогообложения пенсий для работающих пенсионеров, а также пообещал, что пенсионный возраст повышаться не будет.

Вместе с тем Гройсман также заверил, что правительство нашло формулу минимизации дефицита Пенсионного фонда, который на сегодняшний день достиг 140 миллиардов гривень.

"Мы за семь лет сможем или уменьшить этот дефицит, или свести его к нулю", – добавил премьер-министр.

Он также пообещал сделать все возможное для успешного проведения пенсионной реформы.

"После того, как парламент примет это решение, я готов нести полную политическую ответственность, вплоть до от ставки. И я гарантирую, что мы проведем эту реформу", – резюмировал Гройсман.

Напомним, министр социальной политики Украины Андрей Рева в интервью ZN.UA заявил, что в ходе реализации пенсионной реформы правительство не должно допустить роста дефицита пенсионного фонда Украины выше нынешней отметки в 140 млрд грн. По его словам, законопроект о пенсионной реформе должен быть представлен до 16 мая.

Подробнее о накопительной пенсионной системе и перспективах ее введения в Украине читайте в статье Юрия Соловья "Накопительная пенсионная система — ключевая социально-экономическая реформа" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".