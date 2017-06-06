Google возглавил топ-100 самых дорогих брендов

Выручка первой пятерки рейтинга составляет 25% доходов всех 100 предприятий, вошедших в исследование.

Google является самым дорогим брендом newjest.ucoz.ru

Американские компании Google, Apple, Microsoft, Amazon и Facebook вошли в пятерку самых дорогих брендов в мире ежегодного доклада британских компаний WPP и Kantar Millward Brown с названием The BrandZ Global Top 100, передает ТАСС

Сообщается, что первая тройка осталась неизменной, зато Amazon удалось улучшить свои показатели и подняться с седьмого до четвертого места, а Facebook сохранил свои позиции на 5 месте.

Выручка вышеназванных компаний составляет 25% доходов всех 100 предприятий, вошедших в рейтинг.

Совокупная стоимость брендов, участвовавших в исследовании, выросла на 8%, с $ 3,4 трлн в 2016 году до $ 3,6 трлн в 2017 году.

"В рейтинге The BrandZ Global Top 100 доминирующие позиции заняли интернет-гиганты, которые функционируют на мировой арене с первого дня и которые построены на мощных и инновационных платформах", - заявил руководитель BrandZ в Kantar Millward Brown Питер Уолш.

Отмечается, что эксперты составляли рейтинг на основе опроса более 3 млн покупателей по всему миру об их отношении к 120 тыс. брендов. Учитывались также финансовые и бизнес показатели компаний.

Ранее сообщалось о том, что самым дорогим брендом мира стал Google, стоимость которого оценивается в 109 миллионов долларов.

Бренды Apple, Google и Coca-Cola уже в четвертый раз подряд вошли в список 100 самых дорогих брендов мира, составленный Interbrand Corp. При этом первую строчку занимает Apple, стоимость бренда которой выросла на 5% до 179,1 миллиарда долларов.