Фонд госимущества объявил конкурс по продаже Николаевской ТЭЦ

Конкурс назначен на 12 июля.

Продается Николаевская ТЭЦ poe.pl.ua Фонд госимущества Украины объявил конкурс по принципу аукциона по продаже 99,912% акций ЧАО "Николаевская теплоэлектроцентраль" со стартовой ценой 97 млн грн.

Конкурс запланирован на 11:00 12 июля. Прием заявок осуществляется до 18:00 26 июня 2017 года.

Конкурсная гарантия для участника конкурса – денежный взнос или банковская гарантия на 4,85 млн грн.

Николаевская ТЭЦ, установленной электрической мощностью 40 МВт и тепловой – 410 Гкал/ч, обслуживает около 39,4 тыс. потребителей города. ТЭЦ работает на газовом топливе. Штатное количество сотрудников – 491 человек.

Николаевская ТЭЦ в 2016 году получила чистый убыток 59,114 млн грн против 0,309 млн грн чистой прибыли в 2015-м. Чистый доход ЧАО в 2016 году возрос на 12,6% по сравнению с 2015 годом – до 275,246 млн грн.

Сообщалось, что Фонд госимущества выставил на продажу 50%+1 акцию частного акционерного общества "Укрнефтепродукт".

Напомним, Мининфраструктуры затягивает приватизацию: из 19 предприятий в Фонд госимущества передано только пять.