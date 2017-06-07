Фонд гарантирования продал активы 36 банков-банкротов

В основном реализованы права требования по кредитам.

ФГВФЛ планирует продать активы 45 банков почти на 6 млрд грн inpress.ua Фонд гарантирования вкладов физических лиц с 29 мая по 2 июня продал активы 36 неплатежеспособных банков на сумму 79,8 млн грн, говорится в сообщении пресс-службы Фонда.

Из них на 59,43 млн грн были проданы права требования по кредитам, на 18,88 млн грн - основные средства банков. 1,46 млн грн было получено в результате продажи имущества банков.

Сообщается, что в течение текущей недели, 6-9 июня, планируется продажа активов 45 ликвидируемых банков на сумму 5,93 млрд грн.

Из них на 5,67 млрд грн планируется продать права требования по кредитам, на 266,54 млн грн - основные средства банков.

Напомним, в конце мая Фонд гарантирования реализовал активы 36 неплатежеспособных банков на сумму 19,5 млн грн.

Активы Фонда гарантирования в апреле увеличились на 9%, или на 1,092 млрд грн до 12,963 млрд грн. Однако с начала 2017 года активы Фонда сократились с 15,3 млрд грн - до 12,9 млрд грн.