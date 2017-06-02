Топ Новости
<
>

Фонд гарантирования вкладов продлил ликвидацию двух банков

2 июня в 15:01

Продлена ликвидация "АКБ "Киев" и банка "Меркурий".

фонд гарантирования
Ликвидация «АКБ «Киев» и банка «Меркурий» продлена на год
inpress.ua
 Фонд гарантирования вкладов физических лиц продлил на год ликвидацию банков "Меркурий" и "АКБ "Киев". Такое решение было принято 29 мая, сообщается на официальном сайте ФГВФЛ.  

Ликвидация банка "Меркурий" продлена на один год до 11 июня 2018 года, а банка "АКБ "Киев" - до 24 июня 2018 года включительно.

На этот же период продлены полномочия ликвидаторов банков Валерия Ермака и Олега Кичука.

Читайте также: Фонд гарантирования вкладов не может эффективно распоряжаться вверенными ему активами – мнение

Напомним, активы Фонда гарантирования вкладов физических лиц в апреле увеличились на 9%, или на 1,092 млрд грн до 12,963 млрд грн.

Ранее ФГВФЛ сообщал, что стоимость активов 70 ликвидируемых банков 94 млрд грн вместо 418 млрд грн. 80% активов банков-банкротов существуют исключительно "на бумаге".

В 2016 году ФГВФЛ выручил от продажи собственности неплатежеспособных банков 3 млрд грн. Суммарные поступления ФГВФЛ по итогам 2016 года могут достигнуть 7 млрд грн.

 

По материалам: ZN.UA
Читайте также
Тэги банки ликвидация ФГВФЛ неплатежеспособность
Заметили ошибку?
Пожалуйста, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Нет комментариев
Loading...
Реклама
USD 26.27
EUR 29.47
Последние новости
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
Загрузка...