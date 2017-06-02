Фонд гарантирования вкладов продлил ликвидацию двух банков

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Продлена ликвидация "АКБ "Киев" и банка "Меркурий".

Ликвидация «АКБ «Киев» и банка «Меркурий» продлена на год inpress.ua Фонд гарантирования вкладов физических лиц продлил на год ликвидацию банков "Меркурий" и "АКБ "Киев". Такое решение было принято 29 мая, сообщается на официальном сайте ФГВФЛ.



Ликвидация банка "Меркурий" продлена на один год до 11 июня 2018 года, а банка "АКБ "Киев" - до 24 июня 2018 года включительно.



На этот же период продлены полномочия ликвидаторов банков Валерия Ермака и Олега Кичука.

Напомним, активы Фонда гарантирования вкладов физических лиц в апреле увеличились на 9%, или на 1,092 млрд грн до 12,963 млрд грн.

Ранее ФГВФЛ сообщал, что стоимость активов 70 ликвидируемых банков 94 млрд грн вместо 418 млрд грн. 80% активов банков-банкротов существуют исключительно "на бумаге".

В 2016 году ФГВФЛ выручил от продажи собственности неплатежеспособных банков 3 млрд грн. Суммарные поступления ФГВФЛ по итогам 2016 года могут достигнуть 7 млрд грн.