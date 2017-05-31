ФГИ объявил конкурс по отбору советника для приватизации "Центрэнерго"

Первый этап конкурса назначен на 4 июля.

ФГИ нужен советник для продажи "Центрэнерго" newpolityka.in.ua Фонд госимущества Украины объявил конкурс по отбору советника по предоставлению услуг подготовки к проведению приватизации и продажи 78,289% акций ПАО "Центрэнерго", сообщила пресс-служба фонда.

Отмечается, что конкурсная документация принимается до 16:45 30 июня 2017 года. Первый этап конкурса будет проведен 4 июля, второй – 5 июля.

"Основной целью советника по продаже государственного пакета акций ПАО "Центрэнерго" является повышение инвестиционной привлекательности предприятия, обеспечения продажи пакета акций эффективному собственнику и получение максимально возможного объема средств в государственный бюджет", - указано в сообщении.

"Центрэнерго" эксплуатирует Углегорскую, Змиевскую и Трипольскую ТЭС суммарной установленной мощностью 7660 МВт. Государству принадлежит 78,3% акций общества.

Напомним, "Центрэнерго" в январе-марте 2017 года увеличило чистую прибыль в 3,2 раза (на 581,249 млн грн) по сравнению с аналогичным периодом 2016 года – до 851,143 млн грн, чистый доход – на 26,1% (на 654,819 млн грн), до 3 млрд 166,937 млн грн, валовую прибыль – в 3,2 раза (на 744,281 млн грн), до 1 млрд 77,187 млн грн.

Сообщалось, что аукцион по продаже 78,289% энергогенерирующей компании "Центрэнерго" планируется провести в мае-июне 2017 года.

Украина обязалась перед МВФ приватизировать компанию "Центрэнерго" до конца марта 2017 года. ФГИ планировал выставить на приватизацию во втором квартале Херсонскую ТЭЦ, в третьем квартале – Николаевскую и Одесскую ТЭЦ, 51% "Тернопольоблэнерго" и 70% "Хмельницкоблэнерго". В свою очередь, на четвертый квартал текущего года была запланирована продажа Днепродзержинской ТЭЦ, "Центрэнерго", 70%-ых пакетов "Николаевоблэнерго" и "Харьковоблэнерго", 71% "Черкассыоблэнерго" и 60% "Запорожьеоблэнерго".